Жените, които се опълчиха срещу краля на Франция

П реди 233 години се случва едно от най-значимите събития в хода на Френската революция. В ранните часове на 5 октомври 1789 г. стотици жени, възмутени от високите цени на хляба и недостига му, се отправят на поход към Версай.

Към тях се присъединяват още хиляди французи, недоволни от управлението на крал Луи XVI. Съвременните историци смятат, че избухналите размирици на практика слагат край на независимостта на монарха и поставят началото на смяната на властта и извършването на редица реформи във Франция.

Бунтове срещу поскъпването на хляба

Годината е 1774-та. В опит да стабилизира френската икономика след поредица от лоши реколти, министърът на финансите Ан Робер Жак Тюрго решава да премахне регулирането на търговията със зърно. Резултатът е катастрофален – цената на хляба нараства драстично, настъпва масов глад, а на следващата година избухват бунтове в различни части на страната, останали в историята с името „Брашнената война“.

Постепенно много хора започват да споделят мнението, че с решенията, които взема, аристокрацията иска да умори от глад най-бедната част от населението на Франция.

След кратко затишие размириците избухват с нова сила през април 1789 г. През лятото започват повсеместни безредици и грабежи, станали известни като „Големия страх“. В опит да се справи с кризата, Луи XVI уволнява новия финансов министър Жак Некер и му заповядва да напусне Париж. Междувременно част от депутатите създават революционен парламент, наречен Национално учредително събрание, и започват да подготвят първата конституция на страната.

Недоволството на хората обаче е твърде голямо. На 14 юли демонстранти щурмуват Бастилията, а в Париж е основана нова общинска власт със собствени въоръжени сили. Подобни събития се разиграват и в други градове – като Троа, Страсбург и Шербур. Много от въстанията протичат под лозунга „Хляб! Смърт на прекупвачите!“

По пътя на реформите

След превземането на Бастилията, реформаторски настроените депутати успяват да прокарат серия от революционни декрети, които премахват част от привилегиите на благородниците и духовниците. Приета е също така и емблематичната Декларация за правата на човека и гражданина (повечето историци я определят като най-важния документ на Френската революция, определящ индивидуалните права на всеки човек. Създадена е от Жилбер дьо Лафайет и Оноре Мирабо). Вниманието на реформаторите се насочва към създаването на постоянна конституция, но консерваторите и монархистите се опитват да попречат на процеса по изготвянето ѝ.

В края на септември кралят взема решението да премести Фландърския полк във Версай като предпазна мярка. Провежда се и банкет по този повод, на който присъства самият Луи XVI. Това разгневява много хора, а вестниците „Приятел на Народа“ на Жан-Пол Марат и „Революциите на Париж“ на Елизе Лустало бият тревога за организирането на аристократичен заговор. Те твърдят, че целта е да се саботира конституцията още преди да е завършена. Повод за допълнителна ескалация на напрежението става изявлението на краля, че има съмнения относно приемането на Декларацията за правата на човека и гражданина.

Походът към Версай

Сутринта на 5 октомври се оказва повратен момент. Огромни тълпи от жени, прекарали цялата нощ пред пекарните, без да успеят да си купят хляб, се събират на Гревския площад и обкръжават кметството.

Някои от тях започват да викат „Хляб! Към Версай!“ Чува се камбанен звън, а към тълпата се присъединяват и много мъже, въоръжени с пики и тояги. Охраната на кметството се опитва да спре протестиращите, но те безпроблемно нахлуват в сградата и проникват в оръжейния склад, откъдето се сдобиват с голям брой мускети, две оръдия, както и барут. Малко по-късно тълпата се отправя към Версай.

Протестиращите изминават пътя до двореца за около шест часа. Към тях се присъединяват още много французи. Издигат се агресивни призиви Луи XVI да се завърне в Париж, а към кралица Мария Антоанета дори се отправят смъртни заплахи. Тълпата е посрещната от депутати от Учредителното събрание, а част от демонстрантите дори се срещат с краля, за да му представят своите искания. Той ги изслушва и нарежда да бъдат отпуснати брашно и хляб от личните му запаси, а освен това обещава, че ще даде одобрението си за Декларацията за правата на човека и гражданина.

#OTD 1789 The Women's March on Versailles forces King Louis XVI to change his residence to the Tuileries Palace, placing him under the power of the people of Paris. pic.twitter.com/hhJK4E2Dqx