Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

24 август 2025, 07:35
Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна
А встралия върна на Украйна два археологически артефакта, които са били незаконно изнесени от страната в края на 2023 г., предаде ДПА.

Австралийският министър на изкуствата Тони Бърк официално предаде предметите на украинския посланик в Австралия Васил Мирошниченко по време на събитие в събота в Сидни, посветено на Деня на независимостта на Украйна, който се отбелязва днес, 24 август.

Днес се навършват 34 години от обявяването на независимост на Украйна след разпадането на Съветския съюз, както и три години и половина от началото на пълномащабната инвазия на Русия срещу страната.

Върнатите на Украйна предмети са желязна стрела от 12-ти или 13-ти век и медальон от третото хилядолетие преди Христа, който вероятно е бил традиционно украшение в т.нар. ямна култура.

Австралийското правителство заяви, че артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера.

"Връщането на тези предмети отразява непрекъснатия ангажимент на Австралия да се бори с незаконния трафик на културно наследство във всички страни, особено в тези, които страдат от бедата на войната", заяви Бърк в изявление.

"Тези предмети са част от историята и наследството на украинския народ, които трябва да бъдат съхранени за бъдещите поколения", отбеляза той.

