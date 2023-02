Населението на Китай се топи: Какви ще бъдат последиците

С население от приблизително 1,4 млрд. души Китай е най-многолюдната страна в света. Това обаче е на път да се промени. До края на настоящата година се очаква Индия да измести Китай от първото място в тази класация.

Нещо повече – по изчисления на ООН, до края на века е възможно азиатската държава да загуби близо половината от своето население, което означава свиване с приблизително 700 млн. души. Какви ще бъдат последиците от този процес?

Застаряващото население на Китай

На 17 януари китайското правителство разпространи данни, според които през 2022 г. броят на починалите хора в страната е надхвърлил този на новородените. Новината привлече голямо внимание, а някои експерти дори я определиха като „исторически момент“. Причината е, че за последен път подобно нещо се случило през 1961 г. – по време на т. нар. „Голям скок напред“. Последиците от въпросната кампания, която имала за цел да превърне Китай от аграрна в развита индустриална държава, били катастрофални. Смята се, че в периода 1959 – 1962 г. от глад починали между 40 и 50 млн. души.

China has recorded its first population decline in recent years amid an aging society and plunging birthrate. The National Bureau of Statistics announced mainland China had 850,000 fewer people at the end of 2022 than over the previous year. https://t.co/8mLMnh6nx3 — The Associated Press (@AP) January 17, 2023

„Настоящата ситуация е различна, тъй като не става въпрос за единичен случай, а за процес, който ще продължи още много години“, отбеляза Фенг Уанг, който е професор по социология от Калифорнийския университет. По думите му, „това е свързано с една притеснителна тенденция: населението застарява с бързи темпове. До 2040 г. около една четвърт от хората в Китай ще бъде на възраст над 65 години. Безспорно, това ще бъде огромна промяна“.

„Намаляването на населението е процес, който ще изправи страната пред сериозни предизвикателства. Колкото по-голям е броят на възрастните хора, толкова по-силен ще бъде натискът върху пенсионната система“, заяви за Vesti.bg професорът по икономика Робърт Декъл от Южнокалифорнийския университет. „Властите в Китай ще трябва да вземат някои трудни решения, за да успеят да се справят с този проблем, който неизбежно ще има негативен ефект върху икономиката“, подчерта още той.

Икономическите последици

От началото на 50-те до 70-те години на миналия век населението на Китай се увеличило драстично и достигнало 1 млрд. души. Това изправило страната пред редица икономически и социални трудности. По тази причина, властите решили да въведат строг контрол върху раждаемостта, станал известен като „политика на едно дете“. Специални комисии следели дали въведените ограничения се спазват. Контролът бил особено стриктен в най-многолюдните райони на страната. Двойките, които нарушавали правилата, били наказвани с глоби, уволнения или дори принудителни аборти.

People used to worry about a surging world population. Now, as China shows, the problem is quite the opposite, Paul Krugman writes. https://t.co/dChuAi2POO — The New York Times (@nytimes) January 18, 2023

Днес, ситуацията е коренно различна. „Политиката на едно дете“ вече е в миналото, а Пекин дори прие пакет от мерки в опит да стимулира раждаемостта. Предвидени са данъчни облекчения за семействата, повече права и по-добри условия на труд за майките, както и изравняването на образователните стандарти и възможностите за професионално развитие на децата от селата и големите градове. Засега, обаче, усилията на властите в Китай не се увенчават с успех. Основната причина за това е една – липсата на пари. Раждането в страната е безплатно, но отглеждането на дете не е никак евтино. Освен това, наемите и цените на имотите в градовете, предлагащи добра инфраструктура и близост до училища, се увеличиха драстично през последните години.

„В рамките на 40 години Китай успя да извърши една историческа трансформация, превръщайки се от аграрна страна в такава, чиято икономика е ориентирана към производството и сектора на услугите. Това беше съпътствано от повишаване на доходите и стандарта на живот. Китайското правителство, обаче, е осъзнало отдавна, че вече не може да разчита на установения модел. Причините за това са технологичният напредък, както и конкуренцията на страни, които предлагат по-евтина работна ръка – като Индия и Виетнам“, подчерта проф. Уанг. Според него, Пекин ще трябва да се справи с редица проблеми, свързани с това, че броят на работниците намалява, а на тези, които са в пенсионна възраст, нараства. „Не е съвпадение, че през миналата година Китай отбеляза най-лошите си икономически показатели от 1976 г. насам“, добави той.

Starting Feb. 15, there will no longer be a limit on the number of childbirths a person can register in Sichuan. The policy change comes as China reports its first population decline in more than 60 years https://t.co/IndbTRVV1x — TIME (@TIME) February 2, 2023

Бъдещето на Комунистическата партия

Друг въпрос, който е обект на много коментари, е начинът, по който демографските промени ще се отразят на политическата система в азиатската страна. Експертите са единодушни, че бъдещето на Китайската комунистическа партия в голяма степен зависи от състоянието на икономиката. Тя може да изпадне в тежка криза, ако не успее да оправдае очакванията на обществото. „В интерес на истината, все повече хора смятат, че правителството действа твърде бавно. Политиката за едно дете, която изигра ключова роля за намаляването на населението, беше прилагана в продължение на повече от три десетилетия. Още през 90-те години на миналия век, обаче, стана ясно, че коефициентът на раждаемост е твърде нисък и това ще доведе до демографски срив“, отбеляза проф. Уанг.

През 2015 г. Пекин взе решение да позволи на семействата да имат по две деца, а през 2021 г. – и на три. „Този ход, който цели да стимулира раждаемостта – или поне да доведе до забавянето на темповете, с които населението намалява, дойде твърде късно. Вече е ясно, че Индия ще измести Китай и ще оглави класацията на най-многолюдните държави в света. Загубата на престиж е едно, но непредвидимите политически последици, които са резултат от икономически и демографски сътресения, са нещо съвсем различно. Да се правят прогнози е трудна задача, но е пределно ясно, че Китай е на кръстопът. Решенията, които се вземат днес, ще окажат огромно влияние върху бъдещето на страната“, добавя проф. Уанг.

