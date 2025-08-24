Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

И скате да напуснете ресторанта с доволен стомах, а не с разстроен.

Жена разкри в TikTok, благодарение на свой приятел собственик на ресторант, кои специфични неща никой посетител не бива да поръчва или консумира, докато се храни навън, ако иска да си спести болки в стомаха, пише New York Post.

В текста към видеото на Джулия Беш, което събра над 375 000 гледания, тя подробно обясни какво мисли нейният приятел ресторантьор.

Независимо дали вечеряте в ресторант от голяма верига или в луксозно място, „Първото в списъка му? „Специални предложения“, които не са обвързани с ясна сезонна съставка“, гласи предупреждението.

„Звучи безобидно, но в бранша това често означава „неща, които трябва да предложим, преди да се развалят“. Сосът маскира старо месо, гарнитурата те разсейва – и докато приключиш, на практика си платил скъпо за остатъците от вчера.“

И това е къркорене в стомаха, което само чака да се случи.

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано, но експертът посъветва посетителите да избягват по-специално миди.

Restaurant owner reveals the menu items you should never order when dining out to avoid getting sick https://t.co/ciuPbfOoTM pic.twitter.com/lJaS3rsPRF — New York Post (@nypost) August 21, 2025

„Освен ако не знаете, че имат ежедневни доставки и безупречно съхранение, си играете с късмета си ... неправилното боравене превръща луксозно плато с морски дарове в бомба със закъснител, предизвикваща хранително отравяне“, гласи надписът към видеото, обяснен от приятеля на Беш.

И може би ще е добре да помислите два пъти следващия път, когато посетите бюфет.

Пилешките ястия на бюфети или бюфети тип „яж, колкото можеш“ са „перфектната среда за размножаване на бактерии, ако температурите не са идеални, и повярвайте ми - в местата с голям обем хора не проверяват всяка тава, както би трябвало“, гласи надписът към видеото. „Няма да го видите“, каза той, „но ще го усетите 12 часа по-късно“.

Ако ченето ви все още не е паднало - това може да ви помогне.

Сега, що се отнася до напитките - тази новина може да разбие сърцата на някои посетители.

„Ако машината за лед не се почиства правилно – а на оживени места често не е – вие по същество отпивате от охладена петриева паничка (използва се в лабораториите за култивиране на микроорганизми, клетки или малки растения върху хранителна среда-бел.ред.)“, разкри неин приятел, който е запознат с нея.

За съжаление, това не са единствените начини, по които ресторантите се опитват да мамят клиентите .

„Повечето хора решават какво да поръчат за по-малко от 90 секунди“, каза Фред Харингтън, изпълнителен директор на Proxy Coupons, според Yahoo! Life .

„Ресторантите знаят това – и са проектирали менютата си, за да се възползват от това бързо вземане на решения.“

Ако разглеждате меню и цените са скрити или на неочаквано място - има причина за това.

„Целта на ресторантите е да поставят храната на първо място, а цената на второ, в съзнанието на клиента. Един от начините, по които могат да направят това, е буквално като изброят храната на първо място, а цената на второ“, каза пред Delish лекторът от USC д-р Джейсън Бюле.