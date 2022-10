Самураите: Мистични воини, за които не знаем достатъчно

С амураите са един от най-популярните и разпознаваеми видове воини от историята. Безброй книги, филми и телевизионни предавания са създадени около стотиците истории, които се въртят около древните японски воини. Макар че всички знаят за самурайския кодекс, мечовете и доспехите, в тази класа воини, служили като защитници на Япония в продължение на повече от 600 години, се е случвало много повече.

Във видеоклиповете на съвременни фехтовачи, които тестват ефективността на нов меч, обикновено се вижда как те секат бамбукови стълбове или нещо подобно. Но не така са го правили през епохата на самураите.

Самураите обикновено са тествали новите си играчки върху трупове, а понякога дори върху затворени престъпници. Тази практика се наричала тамешигири, което в превод означава "тест с рязане".

Самураите винаги носели със себе си чифт мечове, известни като дайшо. Самураите са били единствената класа в Япония, на която е било позволено да носи дайшо.

По-малкият от тях, наречен вакидзаши, се използвал само за две неща: за обезглавяване на врагове, победени в битка, и за сепуку - акт на почетно отнемане на собствения живот.

Въпреки че повечето хора смятат, че самураите са предимно мъжка група бойци, съществувала и група, наречена онна-бугейша, която се състояла изцяло от жени-войни.

Онна-бугейша са били също толкова страшни и уважавани, колкото и техните колеги мъже, и са съществували поне от 200 г. насам. Но вместо да носят два меча като самураите, onna-bugeisha избирали naginata, което представлявало по-късо острие в края на ръка с пръчка.

Самураят е бил истински самурай само когато е бил нает от майстор. Ако господарят на самурая умре или по някакъв друг начин прекъсне връзката си с воина, самураят губи социалния си статус и има възможност или да се върне при обикновените хора, или да се скита сам.

Тези, които избирали втория път, били наричани ронини. Макар че популярните филми, романи и комикси са романтизирали този термин, истинските ронини са приличали повече на бездомни скитници, отколкото на благородни скитници.

Освен самураите имало и друга група воини, известни като сохей. Сохей заемали самостоятелна социална класа и не се подчинявали на никого, дори на императора.

Сохей били монаси-воини, натоварени със задачата да действат като модератори (насилствени или не) между двете секти на будизма, които се развивали през X век.

Чаените церемонии били много сериозен въпрос в самурайските среди. Чайните церемонии, известни като chanoyu, обикновено се практикували след завръщането на самураите от дълго пътуване или тежка битка.

За самураите умственото и духовното състояние вървяло ръка за ръка с физическата сила, а чаените церемонии имали за цел да създадат атмосфера на подмладяване за уморените воини.

Широкото разпространение на мира в Япония означавало лошa последица за самурайската класа. Когато по време на периода Токагава сраженията престават, някои самураи изразяват натрупаната си енергия по интересни начини.

Една група, станала известна като кабукимоно, което приблизително означава "луд", придобила навика да се представя по нетрадиционен и понякога противоречив начин, като дори носела грим на гейша, къси кимона и нетрадиционни цветове.

Някои от кабукимоно се организирали в улични банди, тъй като самураите ставали все по-отживелица. Обикновено се смята, че бандите кабукимоно са предшественици на съвременните банди якудза.

A samurai and his retainers wearing mail armor and armed with naginata, 1870. From https://t.co/V36Vqvnx8M pic.twitter.com/VDEwe01YLU