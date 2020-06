Легендата за 47-те ронини, отмъстили за своя господар

Е дна легенда продължава да бъде сред най-популярните събития от историята на Япония и до днес.

Всяка година в островната държава се отдава почит на 47-те самураи, останали без господар и снижени до ронини.

Тази история се е случила през периода Едо (днешен Токио) и Шогунатът Токугава.

През 1701 г. благородник на име Асано Наганори е помолен да помага в изпълнението на определени официални задължения в замъка в Едо.

Обаче Кира Йошинака - арогантен придворен, който бил безполезен, непрекъснато се отнасял към Асано с открито презрение. Един ден Асано изгубва самообладание, извадил меча си и нападнал Йошинака.

Деянието се смятало за тежко нарушение на протокола на феодалното правителство и на Асано било заповядано да се самоубие веднага, което и той направил.

Четиридесет и седемте самурая, охрана на Асано, били сведени до статута на ронини (или самураи без господар, бел. ред.)

Всички те решили, че според самурайския неписан кодекс бушидо, тяхно задължение е техният даймьо да бъде отмъстен.

След две години на изчакване и внимателно планиране, една студена зимна сутрин на 1703 година 46 от ронините намират Кира Йошинака да се крие в пристройка, където го убиват.

Един от ронините взима главата на Кира и я поставя на гроба на господаря си Асано.

В този момент властите изпаднали в объркване.

Ронините са действали в съответствие със своя кодекс, но също така воините са потъпкали авторитета на шогуна Токугава Цунайоши.

След дълго обмисляне, на всички 47 ронини, които били на възраст между 15 и 77 години, било наредено да извършат сепуку.

След този ден, воините се превръщат в популярни герои и модел за подражание. Превръщат се в пример за морални качества като вярност, саможертва, упоритост и чест, основни за бушидо, а тяхната история е основна тема в японския театър, литература, кино, дори и в холивудските продукции ("47 ронини", 2013).

Ронините са погребани в същия храм, в който лежи и господарят им, а гробовете им се посещават от туристите на Токио.

