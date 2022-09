„Безстрашните“ лидери и изненадващите фобии, от които са страдали

В световната история има редица примери за дръзки завоеватели, опитни военачалници и жестоки диктатори, които правели всичко възможно, за да изглеждат безгрешни и съвършени в очите на своите поданици.

В същото време обаче някои от тях имали фобии, за които малцина техни съвременници знаели.

Октавиан Август

Според древноримския историк Светоний, гръмотевиците и светкавиците ужасявали основателя на Римската империя Октавиан Август. Причина за това станал инцидент, при който близо до него паднала мълния (тя убила един от прислужниците му). Малко по-късно, за да умилостиви боговете, Октавиан Август наредил на въпросното място да бъде построен храм на Юпитер Гръмовержеца.

Светоний твърди още, че императорът винаги носел със себе си парче тюленова кожа като амулет за защита. Когато наближавала буря, той се скривал в подземно убежище, в което задължително трябвало да има много свещи – тъй като се страхувал и от тъмнината.

От разказа на Светоний така и не става ясно дали Октавиан Август действително имал фобия или просто страдал от безсъние, както предполагат някои съвременни изследователи.

Ираклий I

Историците определят византийския император Ираклий I като способен реформатор, постигнал важни военни успехи срещу Персия и аварите. Той също така поддържал добри отношения с владетеля на Стара Велика България хан Кубрат, когото удостоил с титлата патриций през 635 г.

Управлението на Ираклий I било белязано и от първите сблъсъци между християни и мюсюлмани, вследствие на които Византия загубила Светите земи, Сирия и Египет.

Постоянните военни конфликти се отразили на психическото състояние на императора и той развил няколко фобии – включително от вода. След като византийските войски претърпели тежко поражение от арабите в Сирия, отстъплението им било забавено с няколко седмици заради нежеланието на Ираклий I да прекоси Босфора.

Съществуват доказателства, че той също така наредил няколко подземни водохранилища в Константинопол да бъдат затрупани с пръст.

Според някои изследователи страхът на императора всъщност бил причинен от хороскоп, изготвен от известния астролог Стефан Александрийски. В него се предсказвало, че Ираклий I ще умре от удавяне.

Чингис хан

Според най-старото известно монголско литературно произведение – „Тайната история на монголите“, Чингис хан се страхувал от три неща - майка си, съпругата си и кучетата.

Когато бил 9-годишен, той бил оставен в семейството на Бьорте от рода Конкират, за която било предвидено да се ожени няколко години по-късно. Още тогава баща му предупредил бъдещите си роднини: „Не позволявайте на момчето ми да се стряска от кучета“.

Фактът, че великият завоевател изпитвал ужас от тези животни, всъщност не е особено изненадващ. Всеизвестен факт е, че монголските кучета били много едри и агресивни. Те често нападали и разкъсвали хора. Съществува древен текст, в който те са описани по следния начин: „Големи и кокалести зверове, рошави, гръмогласни и злобни…те може да ви да нападнат, дори и ако се придвижвате на кон или камила“.

Петър Велики

По думите на редица съвременници на първия руски император Петър Велики той изпитвал истински ужас от хлебарки. Ако владетелят видел подобно насекомо в някое помещение, незабавно излизал навън. Когато пътувал из страната, той нареждал на своите прислужници да почистят старателно стаите, в които щял да преспи и да се уверят, че там няма хлебарки.

Твърди се, че по време на посещение в дома на един офицер, Петър Велики го попитал дали в къщата има подобни насекоми. „Не много“, отвърнал домакинът и добавил: „За да се отърва от тях, заковах една жива хлебарка на стената“. Тогава императорът се обърнал и видял гърчещото се насекомо. Без да каже нищо, той се изправил, ударил офицера с все сила по лицето и излязъл навън заедно с всичките си прислужници.

Петър Велики също така се страхувал и от открити пространства и не харесвал широки помещения с високи тавани. По тази причина той избягвал посещенията в големи дворци, когато пътувал в чужбина.

Адолф Хитлер

Зловещият лидер на нацисткия режим в Германия Адолф Хитлер изпитвал истински ужас от посещения при зъболекар. Той имал редица проблеми със зъбите, а освен това бил пристрастен към сладкото. От записките на личния зъболекар на Хитлер д-р Хюго Блашке става ясно, че той имал „ужасно лош дъх, жълти зъби, абсцеси и заболяване на венците“.

Обикновено почистване на коренов канал продължило цели осем дни, тъй като нацисткият лидер заявил, че не може да понесе болката.

Някои експерти допускат, че проблемите със зъбите може да са допринесли за влошеното му здраве към края на Втората световна война.

След една трудна среща с испанския диктатор Франсиско Франко Хитлер споделил следното пред Бенито Мусолини: „По-скоро бих си извадил два или три зъба, отколкото да мина през това отново!“.

