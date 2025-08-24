Как цифровите екрани вредят на очите ви - и лесни начини да ги предпазите

К огато говорим за изключване от тока, детоксикация и поставяне на времеви ограничения в днешно време, вече не говорим за кабели, диети или крайни срокове. Начинът, по който описваме взаимоотношенията си с технологиите, подсказва, че сме измъчвани от безкрайното скролване и постоянните известия в дигиталния си живот, пише Newsweek.

Средно американците прекарват 5 часа и 16 минути на телефоните си всеки ден, установи доклад от 2025 г. на фирмата за управление на здравни данни Harmony Healthcare IT. И въпреки това повече от половината, 53%, казват, че искат да намалят използването на телефони.

Последиците от екранната зависимост най-често се свързват с чувство на тревожност и депресия, което поражда сериозни опасения относно влиянието на онлайн пространството върху психичното здраве. Но физическите последици са също толкова реални. Близо 7 от 10 американци казват, че са имали здравословни проблеми, свързани с телефоните, през последната година – най-често срещаният проблем е напрежението в очите, състояние, което е съобщено при повече от 4 от 10 американци.

„В дигиталната ера сме все по-заобиколени от екрани. Дори в училище, вместо да се учат да пишат на хартия, децата просто пишат на своите iPad-и или лаптопи“, каза офталмологът д-р Брайън М. Ким.

Въпреки че продължителното използване на екрани не е пряко свързано с по-висок риск от сериозни очни заболявания, то все по-често се свързва с по-високи нива на миопия или късогледство. Днес в САЩ се смята, че повече от 40 процента от населението, приблизително 130 милиона души, са късогледи.

„Това е рязко увеличение спрямо преди 50 години, когато около 25% от населението са били късогледи“, каза Ким.

Миопията обаче може значително да увеличи риска от други очни проблеми, които са много по-сериозни. Ким - вторият най-добър хирург на ретината в САЩ , според класацията на Newsweek 's Leading Doctors 2025 - казва, че късогледите хора са пет до шест пъти по-склонни да получат отлепване на ретината. Те също така са изложени на по-висок риск от глаукома, която може да причини достатъчно увреждания, за да се наложи операция, и по-висок риск от ранно образуване на катаракта.

„Има много начини, по които увеличената употреба на екрани влияе върху здравето на очите“, предупреди Ким.

Докато късогледството е по-голям проблем за децата, тъй като очите им все още се развиват, използването на екрани може да бъде проблем и за възрастните. За да избегнат напрежение в очите или сухота в очите, Ким препоръчва на пациентите си, дори на по-възрастните, да си почиват от устройствата на всеки 20 минути. Това може да означава да затворят очи само за минута или да се опитат да се фокусират върху нещо далечно, почти всичко, което не е свързано с гледане на светещ екран.

„Наричаме го дигитално сухо око“, каза пред Newsweek д-р Никол Р. Фрам, третият в класацията хирург по катаракта в Америка .

Фрам обясни, че слъзният филм – течността, която покрива повърхността на окото – е първото нещо, върху което светлинните лъчи попадат. Така че смазването, осигурено от слъзния филм, е от съществено значение за зрението. Ако обаче някой се взира в екрана твърде дълго и не мига редовно, очите му не стимулират системата, която произвежда сълзи.

Д-р Тимъти П. Пейдж, петият по ранг хирург по катаракта в страната, каза пред Newsweek, че това е същият резултат, който би възникнал от „взиране в тухлена стена през целия ден“.

„Ако не мигате и не се взирате в фини детайли или нещо отблизо, това пречи на мигащия рефлекс“, каза Пейдж. „Определено виждаме повече оплаквания, свързани с използването на компютър, но не е така, че компютърът всъщност прави нещо лошо на окото, просто взирането в нещо отблизо толкова дълго, толкова часове на ден, причинява напрежение в очите и сухота в очите.“

Все пак той отбеляза, че с увеличаването на времето пред екрана, „синдромът на сухото око наистина се е превърнал в по-голям проблем, отколкото преди 20 или 30 години“.

Едно от най-големите хирургически опасения, свързани с изпаряващия се слъзен филм, е, че това може да доведе до негативни последици за пациента по време на възстановяване.

„Лечението на сухото око преди операция на катаракта ви позволява да получите по-добри измервания и да знаете какво да поставите в окото“, каза Фрам. „Това също така ви позволява да постигнете по-добър резултат след операцията, защото имате по-здрава очна повърхност, върху която да се фокусират светлинните лъчи.“

Фрам подчерта, че въпреки че използването на технологии не причинява катаракта, „е много важно да сте наясно с времето, прекарано пред дигиталния екран“.

„Искате да си правите почивки и да мигате активно, защото това може да повлияе на крайния резултат от рефрактивната хирургия, ако сте по-млади, или рефрактивната операция на катаракта, когато сте по-възрастни“, каза тя.

Други най-добри практики, които Фрам препоръчва на своите пациенти, включват консумацията на зелени листни зеленчуци и ненаситени мазнини, които подпомагат фоторецепторите и съответно слъзния филм. Тя каза, че пациентите могат също да приемат омега-3 добавки, за да подпомогнат цялостното здраве на очите, да използват топли компреси и да поддържат клепачите си чисти от бактерии.

Пейдж също така предлага пациентите да предпазват очите си от UV лъчи, независимо дали чрез ограничаване на излагането или носене на слънчеви очила, и редовно да посещават очен специалист, за да наблюдават за проблеми като хронична сухота в очите, глаукома и макулна дегенерация.

„Здравето на очите е важна, но понякога пренебрегвана част от цялостното ни здраве. Понякога очен преглед може да открие неоткрит диабет, високо кръвно налягане или други системни заболявания“, каза Ким.