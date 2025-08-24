България

Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°

24 август 2025, 07:15
Полиция залови бус с 24 мигранти след гонка в Бургаско

"Исторически парк" на "Величие" се разпада
Исторически успех за България: Сребро за Стилияна Николова в Рио де Жанейро

12-годишно дете пострада от токов удар на детска площадка във Варна

Майката на загиналото дете в Несебър: Очаквам да има наказани, ние вече сме обречени

От 13° до 31°: Какво време ни очаква днес

Младежът, помел петима с АТВ в

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

Д нес ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността преди пладне над северните, а след обяд главно над планинските райони. Вятърът ще бъде умерен, в Дунавската равнина временно силен, от север-северозапад, вечерта ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°, за София - около 26°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, който след пладне и вечерта ще се ориентира от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 27° и 30°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове главно над Рило-Родопската област ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа умерен, а по билото на Централна Стара планина и временно силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°.
  
В понеделник от северозапад на югоизток ще има временни увеличения на облачността, около и след обяд се развива и купеста облачност. На места, главно в планините, планинските и източните райони ще превали и прегърми. Вятърът в Западна България и Дунавската равнина ще е от запад-северозапад, в Южна и Източна България - от изток-югоизток, слаб до умерен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°. Във вторник ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста облачност, повече над Южна България. Ще е почти без валежи, но все пак на отделни места, главно в планинските райони в Югозападна България е възможно да превали краткотраен дъжд.  

Източник: БТА/НИМХ    
Слънце и топло време в последния ден от уикенда

Двама светци почитаме днес, кои са те

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Определят сметките за ток по нов начин

Как да храним куче с диария

<p>22 август: Когато 140 куршума не можаха да убият един човек</p>
<p>Очаква ни слънчев петък, но идва захлаждане</p>
Полша: Яхти и солариуми с пари от Фонда за възстановяване
Забавена загуба на тегло? Уверете се, че не ви липсва този важен витамин
Последни новини

Австралия върна откраднати археологически артефакти на Украйна

Свят Преди 21 минути

Артефактите са били заловени в Сидни благодарение на сътрудничеството между Киев и Канбера

Опасности в ресторанта: Какво да избягвате, за да не платите скъпо с болки в стомаха

Любопитно Преди 32 минути

Поръчването на риба в ресторант за морски дарове, който не е близо до брега, е рисковано

Украински дрон е свален при опит да достигне Москва

Свят Преди 10 часа

Това съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин

Мицкоски: Реконструкция на правителството веднага след местните избори

Свят Преди 10 часа

Според него, тези избори няма да бъдат вратата за Демократичния съюз за интеграция на Али Ахмети към правителството

Белият дом придоби 10% дял в Intel за $10 милиарда

Свят Преди 12 часа

В необичайна сделка с изпитващия затруднения производител на чипове САЩ придобиват дял в частна компания

<p>Всичко, което Гилейн Максуел каза за Епстийн &ndash; и какво скри</p>

Какво научихме от Гилейн Максуел за Епстийн в интервюто си с Министерството на правосъдието

Свят Преди 12 часа

Вижте някои ключови моменти, които заслужават внимание

Яхта се обърна край Бургас, спасиха капитана

България Преди 13 часа

Вероятно заради техническа неизправност лодката е започнала да се пълни с вода и това е предизвикало обръщането ѝ

Джокович: Сърбия е на ръба на гражданска война

Свят Преди 13 часа

Тенисистът каза, че общата атмосфера в страната е превърнала спорта във второстепенна грижа за много от гражданите

Историята като бойно поле: Как миналото преследва Украйна днес

Свят Преди 14 часа

Историята често е била в лоши ръце за Украйна – ето някои паралели и капани

Изслушват Мария Филипова за зам.-омбудсман на 2 септември

България Преди 15 часа

На 18 август омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание кандидатурата на Мария Филипова за заместник-омбудсман

Първата дама на Турция призова Мелания Тръмп да покаже съчувствие и към децата в Газа

Свят Преди 15 часа

Емине Ердоган посочва, че заглушеният смях на децата не е нещо, което се случва само в Украйна

Зеленски: Украйна никога няма да подари земята си на руските окупатори

Свят Преди 15 часа

Денят на държавното знаме е официално въведен на 23 август 2004 г.

Разкриха причината за смъртта на Лони Андерсън

Свят Преди 16 часа

Обичаната актриса е загубила живота си вследствие на изключително рядка и агресивна форма на рак – метастатичен лейомиосарком на матката

Голям пожар в Сливен, пет екипа се борят с огъня (СНИМКИ)

България Преди 17 часа

В гасителните дейности активно се включват и доброволци

Трагедия в Китай: Мост се срути, 12 работници загинаха, издирват четирима

Свят Преди 17 часа

Шестнадесет работници са били на съоръжението в северозападна китайска провинция Цинхай, когато стоманено въже се е скъсало

От Санторини до Корфу - почивката в Гърция може би вече никога няма да е същата

Свят Преди 17 часа

Туризмът отдавна е един от икономическите стълбове на Гърция, като само през 2024 г. е донесъл 21,7 милиарда евро за икономиката

