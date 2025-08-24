Свят

Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск“

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален

24 август 2025, 07:14
Пожар заради паднал украински дрон в АЕЦ „Курск"
Снимката е илюстративна   
Източник: БТА

П ожар избухна в руска атомна електроцентрала, след като руската армия свали украински дрон, съобщиха от ръководството на съоръжението след овладяването на ситуацията. При удара в АЕЦ „Курск“ в западна Русия „устройството се е взривило“, което предизвикало пламъците, потушени бързо от противопожарните екипи.

Няма пострадали, но част от производствения капацитет е временно намален. „Радиационният фон на територията на Курската АЕЦ и в околните райони остава непроменен и в рамките на нормалните стойности“, се казва в официално съобщение в Telegram.

Международната агенция за атомна енергия отново предупреди за сериозните рискове, свързани с бойни действия в близост до ядрени обекти, на фона на продължаващия военен конфликт, започнал с руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

АЕЦ „Курск“ се намира близо до границата с Украйна, западно от град Курск — административния център на региона с население около 440 хиляди души. В момента Русия контролира приблизително една пета от територията на Украйна, включително Кримския полуостров, анексиран през 2014 г. Войната е взела десетки хиляди жертви, принудила милиони да напуснат домовете си и е оставила след себе си разрушени градове и села в източната и южната част на страната.

Руският президент Владимир Путин продължава да отхвърля призивите на Киев и Запада за незабавно и безусловно прекратяване на огъня. 

Източник: БГНЕС    
