Един от най-жестоките и безскрупулни владетели в историята: Какво не знаем за Нерон

Н ерон е един от най-скандалните и противоречиви императори в историята на Римската империя. Той най-често е определян като жесток и развратен тиранин, отговорен за извършването на редица убийства, включително тези на майка му и неговия доведен брат. Именно по време на неговото управление започнали и гоненията срещу християните.

Мнението за Нерон в голяма степен се основава на разказите на негови съвременници, повечето от които го представят в крайно неблагоприятна светлина. Някои историци обаче поставят под съмнение достоверността на тези източници и смятат, че Нерон всъщност имал немалко положителни черти. По думите им това обяснява защо той се радвал на завидна популярност сред простолюдието, особено в източните провинции на империята.

Големият пожар в Рим

Един от най-мрачните моменти в историята на Рим е големият пожар от 64 г. Пламъците избухнали в нощта на 18 срещу 19 юли в постройки, разположени в близост до Големия цирк. Стотици хиляди души загинали или загубили домовете си. По това време Нерон не бил в града, но когато разбрал за случилото се, веднага се завърнал, за да помогне на пострадалите. Въпреки славата му на жесток тиранин, императорът всъщност положил големи усилия, за да помогне на жителите на Рим. Той организирал спасителни групи и осигурил храна за нуждаещите се. Нерон също така отворил вратите на дворците си за бездомните хора.

След пожара, който бушувал в продължение на 6 дни и 7 нощи, императорът разработил градоустройствен план за възстановяването на Рим. В него било отбелязано, че всички новостроящи се сгради трябва да бъдат каменни, а не дървени. Освен това било въведено правило за задължително отстояние между постройките, както и изискване за минимална широчина на улиците. Мерките имали за цел да минимизират пораженията при евентуалното избухване на нов пожар.

Въпреки усилията на Нерон да помогне на пострадалите и да подобри условията на живот в Рим, много хора смятали, че именно той стои зад избухването на катастрофалната огнена стихия. Древноримският историк Светоний дори заявил, че подпалвачите били инструктирани какво да правят лично от императора. Според противниците на Нерон по време на пожара той бил облечен в театрален костюм и свирел на арфа, докато рецитирал поема за гибелта на Троя.

Съвременните историци са по-склонни да вярват на думите на друг древноримски историк – Тацит, който опровергава слуховете за подобно поведение на Нерон. Самият император пък обвинил за пожара християните, в резултат на което започнали масови гонения, а много хора били екзекутирани.

Данъчни реформи

По време на управлението си Нерон извършил значителни реформи, с които се опитал да стабилизира икономиката на империята. Той наложил ограничения върху размерите на глобите и се опитал да премахне всички косвени данъци. Сенатът обаче разкритикувал идеята на Нерон и го обвинил, че по този начин ще доведе Рим до банкрут. Като компромис, данъците били намалени от 4,5 на 2,5%. Редица съвременни историци на свой ред смятат, че благодарение на политиката, водена от императора, били открити много нови работни места.

За да намали цените на храните, Нерон решил да освободи от данъци търговските кораби. Освен това, той прехвърлил отговорността за събирането на финансовите задължения към комисионери, тъй като бирниците, които изпълнявали тази функция до този момент, били постоянно обвинявани, че се отнасят твърде жестоко с бедните. След избухването на големия пожар обаче Нерон бил принуден да увеличи данъците, тъй като се нуждаел от значителни средства за възстановяването на Рим.

Почитател на изкуството и спорта

Нерон обичал изкуството и отделял значителни средства, за да спонсорира различни творци. Самият той също се изявявал като артист, което често предизвиквало присмех и негодувание сред гражданите на Рим. Императорът редовно пеел, а освен това съчинявал песни и стихове. Запазени са няколко фрагмента от негови произведения.

Предполага се, че първата публична изява на Нерон била в Неапол. Светоний твърди, че след изпълнението му, силно земетресение сринало театъра, в който пял. Императорът също така участвал в редица конкурси, които неизменно „печелил“. В повечето случаи неговата публика била принуждавана да го аплодира, но според някои той действително притежавал известен музикален талант. Самият Нерон се смятал за гениален творец. Показателни за самочувствието му са неговите последни думи: „Какъв велик артист умира!“

Императорът бил любител и на спорта. Той непрекъснато организирал състезания, както и големи гладиаторски борби. Нерон обожавал надбягванията с колесници и дори взел участие в подобна надпревара по време на Олимпийските игри през 67 г. Състезателите имали право да използват по четири коня, но това ограничение не се отнасяло за императора. По тази причина неговата колесница била теглена от десет коня. Въпреки това неговото представяне се превърнало в истинска катастрофа. Малко след началото на състезанието Нерон изгубил контрол над колесницата и получил тежки наранявания, докато се опитвал да завие. Въпреки това той успял да спечели надпреварата, тъй като никой не се осмелил да го изпревари.

Войната с Партското царство

Някои историци смятат, че въпреки всичките му негативни черти Нерон всъщност бил опитен политик. Като доказателство в подкрепа на тезата си те изтъкват мирното споразумение, което той сключил с един от най-опасните противници на Римската империя – Партското царство.

В основата на конфликта между тях било желанието им да утвърдят влиянието си в района на Армения. През 62 г. римските войски нахлули в Алиабене. В отговор партите започнали да подготвят нападение срещу Сирия. Въпреки призивите да продължи войната, Нерон решил да потърси друго решение. В резултат, през 63 г. бил подписан мирен договор.

По силата на сключеното споразумение, Тиридат I станал арменски цар, но като васал на императора. През 66 г. той пристигнал лично в Рим, където бил коронясан от Нерон на тържествена церемония. Тиридат I също така бил обявен за приятел на империята и получил богати дарове. Мирът, сключен през 63 г., се счита за важен политически успех на Нерон, който увеличил значително неговата популярност в източните провинции. Условията на договора пък били спазвани в продължение на повече от половин век.

