24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий

Вижте какво се е случило на този ден в историята

24 август 2025, 07:22
24 август: Денят, в който времето спря – изригването на Везувий
На 24 август 79 г. сл. Хр. (някои изследвания сочат и октомври същата година) едно от най-драматичните природни бедствия в историята се разиграва край Неаполския залив. Планината Везувий, смятана дотогава за безобидна, избухва с ужасяваща сила. Вулканът изхвърля стълб от пепел и газове, издигащ се на над 30 километра височина – толкова мощен, че се вижда от стотици километри.

Градовете Помпей и Херкулан, процъфтяващи римски центрове, с бани, театри, вили и търговски улици, се превръщат в капани за своите жители. Помпей е затрупан с около 4–6 метра пепел и камъни, докато Херкулан е буквално облян от пирокластични вълни – нажежени газове и лава, които мигновено убиват хората и запазват телата им в последната им поза.

Очевидец на трагедията е писателят и историк Плиний Млади, който в писма до Тацит описва изригването – свидетелство, което днес е безценен източник за вулканологията.

  • Наследството под пепелта

Парадоксално, катастрофата съхранява градовете почти непокътнати. Под пластовете пепел остават къщи с мозайки и стенописи, таверни с надписи по стените, амфори с вино и зехтин, дори хляб, запечен във фурните в деня на изригването.

Когато през средата на XVIII в. започват системни разкопки, светът е смаян – сякаш времето е било спряло. Именно тези открития дават тласък на съвременната археология, а Помпей и Херкулан се превръщат в едни от най-ценните археологически съкровища на човечеството.

Любопитни факти:

  • Везувий е единственият активен вулкан на европейския континент, като последното му изригване е било през 1944 г.
  • При разкопките в Помпей са открити графити по стените, някои от които са любовни послания, а други – сатирични коментари за местни политици.
  • Археолозите са намерили хляб, запазен 2000 години, на който още личат следите от ножа на пекаря.
  • При специални отливки с гипс изследователите са възстановили телата на загиналите – мъже, жени, деца и дори животни, застинали в миг на ужас.

Вестготите превземат Рим

През август 410 г. сл. Хр. Рим преживява едно от най-големите унижения в своята история. Под предводителството на краля Аларих I, вестготите – някогашни съюзници на Римската империя – нахлуват в столицата и я подлагат на тридневен грабеж. Това събитие остава в историята като „Падането на Рим“, макар самата империя да продължава да съществува още десетилетия.

Вестготите, германско племе, дълго време живеят на границите на Римската империя и често влизат в конфликти с нея. След поражението им от хуните те търсят убежище в империята, но са третирани зле – подложени на глад и експлоатация от римските управители. Аларих, талантлив военачалник, повежда народа си срещу империята, настоявайки за земи и признание.

След години на преговори, конфликти и обрати, през 410 г. Аларих достига до самото сърце на Рим. На 24 август вратите на града са отворени – вероятно предателство отвътре – и вестготите нахлуват.

Рим е разграбен за три дни – дворци, храмове и домове са опустошени. Въпреки това, според хронистите, Аларих заповядва да бъдат пощадени християнските църкви, включително базиликата „Св. Петър“. Това е знак за влиянието на новата християнска вяра в Европа.

Новината за превземането на Рим се разпространява като мълния. За съвременниците то е катастрофа, тъй като Рим е бил символът на цивилизация, „Вечният град“, център на империя, която векове наред владеела Средиземноморието. За философа Св. Августин събитието е толкова травматично, че именно тогава започва да пише своето велико съчинение „За Божия град“, противопоставяйки тленния Рим на вечната духовна общност.

Любопитни факти:

  • Това е първият път от близо 800 години, когато Рим пада в ръцете на чуждестранна армия. Последно градът е бил завладян от келтите през 390 г. пр. Хр.
  • Вестготите не остават дълго в Рим – след грабежа Аларих повежда армията си на юг, но скоро умира неочаквано. Легендата разказва, че той е погребан тайно в коритото на река Бузенто, а робите, които извършили погребението, били убити, за да се запази тайната.
  • Макар и унищожителен за престижа на империята, грабежът не води до незабавния ѝ край. Западната Римска империя просъществува още 66 години, докато през 476 г. германецът Одоакър сваля последния император Ромул Августул.

Още събития на 24 август:

  • 1954 г. – Президентът на САЩ Дуайт Айзенхауер подписва закон, забраняващ комунистическата партия.
  • 1969 г. – Открит е курортният комплекс Албена.

Родени:

  • 1929 г. – роден е палестинският лидер Ясер Арафат
  • 1947 г. – роден е бразилският писател Паулу Коелю
  • 1948 г. – роден е френският музикант Жан-Мишел Жар

Починали:

  • 1949 г. – умира американската писателка Маргарет Мичел („Отнесени от вихъра“)
24 август Везувий изригване Херкулан Помпей вестготи Рим плячкосване
