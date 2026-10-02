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Украйна: Русия има планове за атаки срещу държави от ЕС

Украинското разузнаване и партньорски служби разполагат с конкретни данни, твърди външният министър Андрий Сибига

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 07:08
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У краинското разузнаване и негови партньорски служби разполагат с данни за конкретни планове на Русия за атаки срещу държави от Европейския съюз. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига пред журналисти, цитиран от „Укринформ“.

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По думите му Москва се опитва да възпрепятства или поне да отслаби подкрепата на европейските държави за Украйна, като увеличава усещането за заплаха в Европа чрез операции на територията на страни от ЕС.

Сибига заяви, че според него Европа вече се намира във война с Русия, независимо от начина, по който европейските държави определят ситуацията. Той посочи, че Москва също разглежда отношенията с Европа по този начин.

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  • Сигнали за руски операции в Европа

Украинският първи дипломат заяви, че руските подривни дейности в европейските държави вече са надхвърлили рамките на традиционното разбиране за хибридна война.

По думите му става дума за действия, които според украинската страна са част от по-широки усилия на Москва да оказва натиск върху европейските държави и да влияе върху готовността им да продължават да подкрепят Украйна.

Сибига не представи публично конкретни подробности за посочените разузнавателни данни или за държавите, които според него биха могли да бъдат обект на евентуални атаки.

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  • Призив за подготовка

Според украинския външен министър информацията, с която разполагат разузнавателните служби, налага подготовката за евентуално руско нападение да бъде сред приоритетите на европейските държави.

  • Германия се подготвя за нови хибридни атаки от страна на Русия 

На този фон Германия се подготвя за нови хибридни атаки от страна на Русия. Предупреждението отправи канцлерът Фридрих Мерц, който заяви, че страната очаква и по-сериозни действия. По думите му Берлин ще продължи да подкрепя Украйна преди вероятно най-тежката зима от началото на руската инвазия през 2022 г.

Германските власти многократно са обвинявали Москва за атаки с дронове и кибератаки. Русия отхвърля тези твърдения.

  • Путин: Москва не планира да атакува чуждестранни заводи, които произвеждат оръжия за Украйна

Междувременно руският президент Владимир Путин заяви, че Москва не планира да атакува чуждестранни заводи, които произвеждат оръжия за Украйна, но руските служби трябва внимателно да следят дейността им. 

"Не ни плаши и фактът, че Русия все по-често ни атакува, както и други партньори от НАТО, чрез хибридни атаки. Както показа случаят в Лайпциг през август, руското правителство иска да ни дестабилизира. Иска да отслабим подкрепата си за Украйна. Иска да спрем да инвестираме в нашата система за възпиране. Търси възможности да раздели обществото ни и да отслаби страната ни. Преди всичко тази опасна ескалация е признак за нарастващото отчаяние на Русия пред лицето на неуспешната ѝ война в Украйна", заяви Мерц.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Иво Тасев    
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