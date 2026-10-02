Урсула фон дер Лайен пристигна на посещение в Скопие

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П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна в Скопие – последна спирка от обиколката ѝ из Западните Балкани, съобщи NOVA.

Днес предстои официалната част от нейната визита. След церемонията по посрещането Фон дер Лайен ще се срещне с министър-председателя Християн Мицкоски и с президента Гордана Силяновска.

Основните теми на разговорите са свързани с европейската интеграция на Северна Македония, необходимите конституционни и правосъдни реформи, както и финансовата подкрепа по Плана за растеж на Западните Балкани.