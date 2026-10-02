България

Община Варна след инцидента в Морската градина: Невъзможно е да се предвиди падането на зелени клони

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М ъжът, върху когото падна клон в Морската градина във Варна, остава в реанимация и с опасност за живота. Има и още две пострадали жени. Едната от тях е в болница с травма на главата, а другата е освободена за домашно лечение. Всички ранени са работници от общинското предприятие за поддръжка на зелените площи. От там заявиха, че няма как да предскажат прекършването на дървета, които са видимо здрави и разлистени, съобщи NOVA.

„При рутинно почистване и метене на нападали листа във въпросния район се чува пукот от клон и той пада върху част от хората. Те са били на алеята, а не в ската, където е дървото”, каза директорът на Общинско предприятие „Управление на проекти и озеленяване” Стоян Аргиров.

По думите му става дума за дърво от вида софора, което се намира в най-старата част на Морската градина. Дървото е с височина над 20 метра, а самият клон е паднал от около 10 метра, с диаметър над метър в основата. По думите на Аргиров дървото е видимо зелено, с добре оформена листна маса и корона и не е имало никакви признаци на изсъхване.

Относно това дали ще има проверки на подобни дървета, намиращи се над алеите, Аргиров беше категоричен: „Проверка на това кой клон евентуално може да се пречупи от вятъра няма как да се извърши. Никой не може да каже кой клон може да се прекърши”.

Очевидци на инцидента споделят, че всичко се е случило изключително бързо. „Чух пукот и избягах. Някои успяха да се отдалечат, но други - не. Двама колеги бяха затиснати от клона. Колежката е малко по-добре, но колегата беше ударен в главата”, коментира Веселин Стойнев.

По думите на Аргиров гражданите могат спокойно да се разхождат в Морската градина, но уточни, че никой не е застрахован от нелепи инциденти. Той посочи, че при прекършването на клон се чува пукот и хората имат около 2 секунди да се отдалечат максимално.

Клон се стовари върху общински служители в Морската градина във Варна
6 снимки
паднал клон Варна
паднал клон Варна
паднал клон Варна
паднал клон Варна
Източник: NOVA    
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