Опасни хапчета за отслабване водят до психоза и халюцинации, институциите мълчат

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П реди година разследване разкри ужасяващата истина за популярна хранителна добавка за отслабване, която изпрати над 70 жени в болница с тежки обриви, задух и реална опасност за живота. Всички събрани данни, имена и телефони на пострадалите бяха предадени на разследващите органи с очакването държавата да застане в защита на здравето и сигурността на гражданите.

Година по-късно обаче равносметката е повече от тревожна. Единствената промяна е увеличаващият се брой на пострадалите, докато търговецът Георги Маринов продължава необезпокоявано да рекламира и продава продуктите си, като дори пуска на пазара нова, уж подобрена версия, информира NOVA.

С пълна увереност продавачът се хвали в социалните мрежи с медийното внимание, наричайки го безплатна реклама. В разпространените от него видеа той твърди, че продуктът му е напълно законен, лицензиран от Българската агенция по безопасност на храните и подкрепен от десетки хиляди доволни клиенти. Зад тези гръмки обещания за лесно отслабване без тренировки и диети обаче се крие опасна реалност, потвърдена от поредните лабораторни тестове и тежките медицински случаи на хора, едва спасени от лекарите.

Забраненото вещество в новата и старата формула

Независимите лабораторни изследвания, извършени в съдебно-химическата лаборатория на Александровска болница, показват недвусмислени резултати. И в първоначалната версия на добавката, и в уж подобрената нова версия се съдържа сибутрамин. Това е силно вещество, забранено за употреба в целия Европейски съюз поради опасните странични ефекти, които многократно надхвърлят евентуалните му ползи.

Лабораторният анализ на новата опаковка, която се предлага в блистери вместо в познатите пликчета, разкрива още по-шокиращи подробности. Върху етикета търговецът обещава естествен състав от билки и кофеин. В изследваните таблетки обаче изобщо не се открива кофеин

Единственото активно вещество в тях е именно сибутраминът. Практически разликата между стария и новия продукт е единствено в цвета на хапчетата и външната им опаковка. Новата версия не спазва и основните законови изисквания, тъй като няма задължителния етикет и листовка на български език, нито надлежна регистрация.

Психоза, халюцинации и мозъчен оток след употреба

Въздействието на сибутрамина върху човешкия организаъм е пагубно. Медицинските експерти го определят като изключително мощен активатор на симпатиковата нервна система. Неговото действие прилича на наркотично вещество и ефектът му може да се сравни с вещества, използвани при екстремни ситуации за поддържане на изкуствено бодърстване, когато тялото е принудено да работи на ръба на оцеляването. Всички органи са подложени на максимално напрежение, получава се силно сърцебиене и критично покачване на кръвното налягане.

Сред новите потърпевши е млад мъж, чийто случай разкрива най-тъмната страна на продукта. Търсейки бърз начин да сваля килограми, той започва да приема добавката без да подозира за скритите опасности. Скоро след това започва промяна в поведението му. Появява се екстремна раздразнителност, пълна загуба на сън и бели петна в паметта. Организмът му е изтощен до краен предел, но мозъкът му отказва да се изключи.

Психическото изтощение бързо прераства в психотично състояние и халюцинации. Той започва да вижда и да разговаря с хора, които физически не присъстват в помещението. Физическите симптоми също рязко се влошават, тялото му се покрива с обриви и той губи способността да се движи самостоятелно. При приемането му в болница с линейка, медицинският екип първоначално подозира употреба на наркотици, но трите направени теста се оказват отрицателни.

След поредица от прегледи при невролози, кардиолози и психиатри, скенерът на главата открива мозъчен оток, представляващ крайна защитна реакция на мозъка спрямо системното отравяне. Едва след като лекарите свързват симптомите и обривите с предишните разкрития за добавката Slim Max, те успяват да назначат правилното лечение. Възстановяването на пациента отнема месеци, през които той отново трябва да се учи да се храни и да се движи с чужда помощ.

Институционален чадър, фирма фантом и реакция на търговеца

На фона на десетките пострадали граждани и ясно доказаното наличие на забранено вещество, реакцията на държавните институции остава нулева. През изминалата една година са се сменили трима здравни министри и двама главни прокурори, но видим резултат от заведените разследвания няма. Въпреки извършените обиски и разпити на свидетели, рекламирането и продажбата на абсолютно забранените продукти продължават необезпокоявано.

При опит на журналистката Татяна Йорданова да се свърже директно с Георги Маринов за коментар, той отговаря с изключителна циничност и вулгарен език, показващ пълно липса на притеснение от органите на реда или от разследването.

Опитът за покупка през официално рекламирания сайт допълнително разкрива дълбочината на схемата. Поръчаните хапчета пристигат бързо по куриер, но върху документа за изпращач е вписана несъществуваща фирма с фалшив БУЛСТАТ и изключен телефон за връзка.

Купувачът няма никакъв начин да разбере кой реално му продава отровата. В същото време фирмата фантом необезпокоявано прибира стотици хиляди левове от наложени платежи, което поставя сериозни въпроси и към Националната агенция за приходите (НАП) за липсата на контрол върху подобни парични потоци.

Търсене на отговорност

Продуктът се продава на цена от 70 евро за опаковка - сума, която го прави примамлив за широк кръг хора, но реалната цена, която клиентите плащат след това със здравословното си състояние, е несравнимо по-висока.

Разследването завършва с пряк апел към компетентните органи - Прокуратурата, ГДБОП (където съществува сектор за борба с фалшивите лекарства), Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Министерството на здравеопазването.

Журналистическият екип пита дали властите са „слепи и глухи“ за случващото се и заявява, че ще продължи да настоява за реална намеса, защото бездействието прави следващите пострадали единствено въпрос на време.