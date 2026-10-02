Радев: Романи могат да се напишат за „джунглата“ на обществените поръчки

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„Няма да навлизам в джунглата на българските обществени поръчки. Тук могат да се напишат много романи, документални за в бъдеще“. Това заяви премиерът Румен Радев от парламентарната трибуна по време на днешния парламентарен контрол.

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Той отговори на въпрос, свързан с обществените поръчки за мантинели и твърденията на МВР за насочване на средства от тях към финансиране на самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Радев посочи, че при проверки, насочени към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, са били установени множество данни, които са предадени на разследващите органи.

„Специално за мантинелите има над 200 ДЗЗД-та. Някои от техните ръководства са получавали пари. С това нещо се занимават разследващите органи. Така че, където има съмнение, нека те се проверят“, каза министър-председателят.

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Той заяви още, че част от информацията по случая не може да бъде огласена, тъй като вече е предадена на прокуратурата. По думите му има и документирани данни, получени от партньорски служби.

„Има 36 фактури, които идват към нас от службите в Малта. И те са документирани“, заяви Радев.

По думите му става въпрос за 36 полета на обща стойност около 5 млн. евро, както и за закупен самолет, като е установено и кое дружество го е придобило. Данните за полетите и финансирането им бяха представени публично и от МВР.

Премиерът призова депутатите, ако преценят, да поканят министъра на вътрешните работи в парламента, за да бъде представена допълнителна документална информация по случая.

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Въпросът за обществените поръчки

Въпросът беше поставен от депутата от ДПС Хамид Хамид, който попита вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев каква част от договорите за обществени поръчки, индексирани по методиката от 2022 г., все още не са разплатени.

Той постави специален акцент върху договорите за доставка и монтаж на мантинели.

Донев обясни, че методиката е приета през септември 2022 г., за да отчете натрупаната инфлация при дългосрочните договори, основно в строителния сектор.

„Нормално беше тогава при инфлацията, която е натрупана след ковид годините, да бъде разработена такава методика, която да отрази и изменението в цените на строителните материали, в строителния сектор, отражението на промяната в нивата на заплащане, работните заплати, натрупаната инфлация във връзка с цените на горивата“, посочи Донев.

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Той уточни, че не може да предостави конкретни данни за броя на договорите, които продължават да се изпълняват по променените цени, тъй като това изисква допълнителни проверки.

По думите му такива договори вероятно все още има, като основната част са в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ и други структури, свързани със строителния сектор.

Хамид: Договорите за мантинели са поскъпнали със 160%

В репликата си Хамид заяви, че вследствие на методиката договорите за доставка и монтаж на мантинели са поскъпнали със 160%, и попита дали Министерството на финансите работи по нова индексация.

Твърдението за 160% увеличение беше направено от Хамид и в отделен брифинг на ДПС, където той посочи конкретни договори за мантинели, сключени през 2022 г.

По-рано от ДПС представиха данни за два договора с „Юпитер 05“ ООД за възстановяване, ремонт, доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканската пътна мрежа. Според изнесената от Хамид информация при двата търга е имало по един участник.

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Спорът в парламента

В процедурата депутатът от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев напомни на премиера, че в четвъртък е било направено искане вътрешният министър Иван Демерджиев да дойде в парламента и да отговори на поставените въпроси.

„Но вашата парламентарна група, г-н Радев, го осуетиха“, заяви Георгиев.

Темата за обществените поръчки за мантинели и твърденията за финансиране на полети на Пеевски вече беше обсъждана и в парламента. МВР представи данни за 36 полета на стойност над 5 млн. евро и заяви, че материалите по случая са предадени на прокуратурата.