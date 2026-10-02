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Сянката на великия баща: Фараонът Сети I, който възроди Древен Египет преди Рамзес II

Макар че Синът му Рамзес Велики обира славата в историята, именно Сет I поставя основите на новия златен век след хаоса, оставен от „фараона-херетик“ Ехнатон

2 октомври 2026, 07:35
Сянката на великия баща: Фараонът Сети I, който възроди Древен Египет преди Рамзес II
Източник: iStock

Л есно е да се подцени мащабът на Древен Египет - цивилизация, съществувала над 3000 години с постоянно редуващи се възходи и падения. Един от най-мрачните периоди за империята е управлението на Ехнатон през XIV в. пр.н.е., който шокира поданниците си, заменяйки традиционния политеизъм с култ към единственото божество Атон. След смъртта му Египет изпада в десетилетия на политическа нестабилност, а името на Ехнатон е буквално заличено от историческите летописи.

Възстановяването на величието на страната започва с идването на XIX династия и управлението на Сети I, който подготвя почвата за управлението на своя легендарен наследник Рамзес II.

Военни победи и разширяване на империята

Докато Ехнатон губи контрол над граничните територии, Сети I се прочува като изключителен военен стратег. Той ръководи успешни кампании в Либия, Нубия и Ханаан.

Най-големият му триумф на бойното поле е превземането на сирийската крепост Кадеш - важен пункт, владян дълго време от Хетската империя. В съответствие с традициите на великите владетели, той издига победна стена на мястото, за да запечата постижението си за поколенията.

Строителят на монументи

Освен пълководец, Сети I е и един от най-активните строители в древния свят:

  • Великата хипостилна зала в Карнак: Впечатляващ архитектурен комплекс, чиито стенописи и до днес разказват за битките му срещу номадските племена.
  • Храмът в Абидос: Изграден по негова заповед и завършен по-късно от сина му Рамзес II.
  • Гробницата в Долината на царете: Една от най-дълбоките, мащабни и богато декорирани гробници, открити от археолозите.

Мумията на Сети I е намерена през 1881 г. край Луксор. Изследванията показват, че владетелят е починал неочаквано преди да навърши 40 години - най-вероятно от ненадейно сърдечно заболяване, оставяйки след себе си стабилна и мощна империя за своя син.

Източник: Sky History    
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