Отрязана глава в името на любовта: „Ето какво получавате за изневяра”

С ержант Стивън Шап и съпругата му Даян разбират, че семейството им скоро ще се увеличи. Това вероятно щеше да е страхотна новина, ако година по-рано съпругът не си бе направил вазектомия.

Това е история за бруталната страна на любовта, ревността и как някой загубва главата си.

Даян и Стивън се запознават през март 1989 година по време на полет от Лондон до Балтимор. Тогава Даян се връща от Англия и се кани да посети свои роднини в Хагерстаун, Вашингтон.

„Срещнах най-невероятното момиче”, споделя Стивън Шап на братовчед си Ранди Милър, след запознанството му с Даян.

„Никога не съм успявал да общувам толкова свободно с никое момиче”, казва влюбеният до уши войник.

Само шест месеца по-късно Даян и Стивън стават законно семейство.

„Той боготвореше земята, по която тя стъпваше”, казва по-късно майката на Стивън Мариан Шарп. „Той я обичаше”.

Стивън преживява тежко развода на родителите си и е категоричен, че веднъж ожени ли се, ще е за цял живот. Той е готов на всичко да запази семейството си.

Проблеми в брака

За съжаление още в началото брака им се появяват големи трудности. Даян претърпява три спонтанни аборта, всеки един по-болезнен от предишния. След последния неуспешен опит Даян предлага да се подложи на процедура за стерилитет, за да не се измъчва повече. Съпругът ѝ е категоричен, че е по-добре той да си направи вазектомия. Така и става.

Роднините и приятелите им са шокирани от взетото решение, тъй като знаят колко много двамата искат да имат деца. Стивън споделя с баща си Джон, че с Даян все още могат да имат наследници като осиновят сирачета.

„Той не искаше да гледа как Даян страда повече”, разказва Джон Шап.

Малко по-късно Стивън прави още нещо изненадващо. Той напуска строителната фирма на баща си и се присъединява към армията. Надявал се, че ще може да прекарва повече време със съпругата си и ще се научи да лети.

През 1992 година е изпратен в 11-и брониран кавалерийски полк във Фулда, провинция Хесен в Германия, където е назначен в авиационната ескадрила като механик на хеликоптер.

„Един от най-професионалните войници, с които съм имал работа”, хвали го щабният сержант Джон Стрийтър, негов сержант от отдела.

Срещата с Грегъри Глоувър

Докато пребивава в Германия, семейство Шап се сприятелява с Грегъри Глоувър, свеж, красив член на същия отдел като Стивън. Колегите му го описват като земен и весел. Глоувър и Шап си разменят дискове с музика, а понякога си гостуват за разговор и десерт.

По това време Даян вече е разочарована от брака си. Тя споделя, че се чувства отхвърлена.

„Споделях чувствата си, но бях отхвърлена. Обикновено Стивън не беше много отзивчив”, споделя тя за първите пукнатини в перфектния брак.

Проблемите на младото семейство още повече се задълбочават, след като в началото на септември 1993 година Стивън Шап напуска Фулда за месец заради обучение. В негово отсъствие Даян прекарва все повече време с Грегъри Глоувър.

Извънбрачна връзка и последвала раздяла

В края на септември Грегъри и Даян вече са любовници. През октомври тя научава, че е бременна. Само няколко седмици по-късно омъжената жена споделя новината с любовника си. Той е загрижен за здравето ѝ, но развълнуван за детето.

След като Стивън се прибира от обучението, Даян му съобщава, че иска да се разделят, но пази в тайна новината за бебето. Мъжът е шокиран, но все пак първоначално се съгласява. След като обсъждат въпроса, той се опитва да разубеди съпругата си.

„Казах му, че има твърде много болка, че нещата са се променили, че не го обичам”, казва Даян, цитирана от The Washington Post.

Даян Шап напуска Фулда, за да посети приятелка през първия уикенд на декември, като тайно прекарва един ден с Глоувър. Докато я нямало, обезумелият от ревност Стивън претърсва цялата къща, търсейки улики какво се е объркало в отношенията им и има ли трети човек.

„Трябва да си силен”, казва Джон Шап на сина си, когато той му се обажда с подозрението, че съпругата му го напуска заради любовник.

Даян се прибира у дома вечерта на 5 декември. Стивън я чака.

„Той ми каза, че е направил нещо, за което съжалява. Каза ми, че е прочел дневника ми”, казва Даян.

Стивън пита директно съпругата си, дали му е изневерила, след като тя отрича, той е видимо доволен.

„Бяхме постигнали приятелско споразумение”, заблуждава се невярната съпруга, която дори не подозира какво ще се случи малко по-късно.

Даян има планове да си търси работа в Балтимор, а Глоувър скоро трябва да бъде преместен във Форт Браг, Северна Каролина. Двамата вече са обсъдили да се оженят, веднага щом Даян получи развод.

Истината излиза наяве

На 7 декември Стивън вече е излязъл за работа, когато Даян забелязва, че кърви. Тя се обажда на свой познат, който я кара в болницата. Там лекарите я успокояват, че всичко е наред, но ще трябва да остане поне седмица на легло заради усложнения при бременността.

„Разбрах, че ще трябва да призная на съпруга си”, казва Даян.

Бременната жена се обажда на своя познат Ръсел Бейтс и го моли да предаде съобщение на Глоувър, че е в болницата.

„Ами съпругът ти?”, пита Бейтс.

„Казах: Ако го видите, просто му кажете къде съм”, споделя Даян.

Бейтс се среща с Шап и му казва, сержантът незабавно тръгва към болницата. Влизайки в стаята на жена си, той мисли, че става въпрос за киста на яйчника, за която тя му е казала по-рано.

„Казах му, че имам да му кажа нещо, което ще бъде много трудно. Казах му, че съм бременна в резултат на извънбрачна връзка”, признава си Даян.

Първоначално Стивън е шокиран, но загрижен за здравето на жена си, вероятно примирявайки се, че с брака им е свършено. Той предлага да се прибере у дома и да събере някои тоалетни принадлежности и дрехи за да ги донесе на жена си в болницата.

С Даян дори се разбират тя да не разкрива името на бащата. Минава повече от час преди съпругът ѝ да се върне. Започва да разпитва жена си за името на бащата. Дали е войник и какъв ранг е. Пита я дори къде са правили любов. В спалнята? На дивана? Стивън започва все по-настоятелно и разярено да разпитва своята невярна съпруга. След като не получава така исканите отговори той си тръгва от болницата, заявявайки, че отива да си събере вещите от дома им.

Зловещо телефонно обаждане

Около 17:00 часа Даян Шап получава телефонно обаждане от Грегъри Глоувър. Той току-що е научил от Бейтс, че е в болница и се обажда от автомат на летището.

„Той бе много разстроен, много притеснен за мен и детето”, споделя Даян.

Жената го уверява, че всичко е наред с нея и бебето, след което Глоувър ѝ споделя, че Стивън Шап го е откарал по-рано през деня и сержантът е споделил с него брачните си проблеми, неподозирайки, че пред него стои именно човекът, който ги е причинил.

Даян и Грегъри разговарят около десетина минути, когато изведнъж Глоувър псува два пъти, като втората псувня прекъснала точно по средата. След което се чува сигнал „заето”.

Свидетели по-късно разкриват какво се е случило в този момент. Отначало никой не обръща внимание на виковете, пронизващи тъмнината на летището на американската армия в студената декемврийска зимна вечер. Но когато крясъците стават още по-настоятелни, войниците изскачат на прозорците на казармата и виждат борбата между двама мъже.

Ужасяващо убийство

Единият стъпва върху другия, който лежи на тротоара и води загубена битка. Някои от войниците решават, че мъжете се борят на шега, докато не виждат как единият от двамата опоненти наръгва многократно противника си, след което безмилостно започва да реже главата на падналия на земята човек. Накрая нападателят се изправя и рита няколко пъти главата на неподвижното тяло, която се изтъркаля на няколко метра от торса. Нападателят хваща главата в ръце, и се качва в лек автомобил, крещейки „Ето какво получавате за изневяра”.

In 1993, Sgt. Stephen Schap decapitated his wife's lover and sent the head to her while she was in the hospital. pic.twitter.com/wrkjeT0kf3