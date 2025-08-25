Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

П омислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници. Тези мъжествени образи са се запечатали в съзнанието ни от класическите уестърн филми, но красноречивата дума там е „мъжествен“, пише Sky History.

Дали и жените са бродили из Дивия запад?

Дорис Кърнс Гудуин, изпълнителен продуцент сериала „Западът“ на Кевин Костнър , отбелязва: „Сякаш никога не е имало жени, които да са ходили на запад. Е, очевидно са отивали с мъжете си и са формирали общностите.“

Дорис добавя: „Когато си отидоха, те промениха нещата.“ Докато Съединените щати през 19-ти век се стремяха да въведат ред в „беззаконния“ Запад, жените заселници се радваха на безпрецедентна гъвкавост.

Какъв беше животът на жените от пограничните райони?

Холивудската легенда Кевин Костнър отбелязва: „Чувате термина „Див Запад“ и е нещо като клише, нали? Но не е. Западът беше по-див от див. Беше опасен“.

Той отбелязва, че „оцеляването там е било ежедневен момент“. Така че жените от пограничните райони – както и мъжете им – е трябвало да се адаптират, за да процъфтяват. Коренните американци, които вече са обитавали земята, често са били възприемани (не винаги правилно) като основна заплаха за безопасността на белите заселници.

Дорис посочва: „Синтия Ан Паркър е отвлечена от индианско племе, когато е млада. В крайна сметка тя живее с това племе, омъжва се за вожда, има три деца и иска да остане там — но те идват и я вземат обратно.“

Забележителни жени от Дивия Запад

Паркър участва в четвърти епизод от сериала. Кевин описва историята ѝ като „невероятно завладяваща“ , но признава, че „се е случвала стотици хиляди пъти. Тя не е била единствената пленница, преживяла това“.

Подобно на това как Паркър се е опитала да избяга обратно при семейството си Команчи след „спасяването“ си , много други западни жени са се разбунтували срещу обществените норми на онова време. Ето само някои от тези упорити дами.

Каламити Джейн

Защо подвизите на много жени от Дивия запад сякаш са изтрити от историята? Една от възможните причини е способността им да се сливат с тълпата.

Много съвременници изглежда са толерирали жените, които отблизо подражават на мъжкия избор на облекло, стрелят и дори пият. Марта Джейн Канари е само една от жените, които рутинно провеждат майсторски клас и по трите направления.

Не е съвсем ясно откъде идва известният прякор на Канари „Каламити Джейн“, но една от теориите е, че мъжете искрено са се стремили към бедствие, ако са я обиждали. Това със сигурност е бил полезен прякор в шоубизнеса, когато тя е била на турне с „Шоуто на Дивия Запад“ на Бъфало Бил.

Ани Оукли

Историята разказва, че Ани Оукли се прославила, след като победила на косъм опитния стрелец Франк Е. Бътлър в състезание по стрелба. По-късно Бътлър се обвързала романтично с Оукли и двамата се оженили през 1882 г.

По-късно, уменията на Оукли в стрелбата ѝ ѝ спечелват главна роля в „Шоуто на Дивия Запад“ на Бъфало Бил. До смъртта си през 1926 г., Оукли е научила над 15 000 жени как да използват оръжие за самозащита.

Stagecoach to the San Juan Mountains – Dolores, Colorado, c.1890



Around 1890, a stagecoach rumbled out of the small frontier town of Dolores, Colorado, bound for the rugged and mineral-rich San Juan Mountains. Pulled by a team of sturdy horses, the coach creaked and swayed over… pic.twitter.com/YVJ4awoGYE — Echoes of War (@EchoesofWarYT) July 28, 2025

Нарциса Уитман

Нарциса Прентис е родена в Пратсбърг, Ню Йорк, на 14 март 1808 г. и като млада жена се стреми да стане мисионерка. За да си осигури правото да поеме мисионерска служба в Орегон, тя се омъжва за лекар и съмишленик-мисионер, Маркъс Уитман, през 1836 г.

След като установили мисията си в района, семейство Уитман се опитали да убедят местните индианци да приемат християнството. Тези усилия обаче постигнали много малък напредък.

Напрежението между Уитман и хората от племето Каюс се влошава след епидемия от морбили, опустошила населението на Орегон през 1847 г. Група разгневени местни жители, вярвайки, че д-р Уитман не е изпълнил задължението си да се справи достатъчно с епидемията, убиват Уитман по-късно същата година.

Мери Фийлдс

Съществува и погрешно схващане за присъствието на чернокожи хора в Дивия запад. Знаете ли, че през 1875 г. една четвърт от американските каубои са били чернокожи? В момента обаче насочваме вниманието си към една чернокожа жена - Мери Фийлдс, или както е била наричана „Дилижанс Мери“.

Въпреки че е родена робиня, Фийлдс е свободна жена след края на Американската гражданска война през 1865 г. Фийлдс е на около шейсет години, когато през 1895 г. става първата чернокожа жена, работеща като пощальон в Съединените щати.

Тя остава на поста си осем години, обикновено превозвайки пощата с дилижанс (оттук и прякорът ѝ!).