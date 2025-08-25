Любопитно

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

25 август 2025, 11:12
Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад
Източник: iStock

П омислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници. Тези мъжествени образи са се запечатали в съзнанието ни от класическите уестърн филми, но красноречивата дума там е „мъжествен“, пише Sky History.

Дали и жените са бродили из Дивия запад?

Дорис Кърнс Гудуин, изпълнителен продуцент сериала „Западът“ на Кевин Костнър , отбелязва: „Сякаш никога не е имало жени, които да са ходили на запад. Е, очевидно са отивали с мъжете си и са формирали общностите.“

Дорис добавя: „Когато си отидоха, те промениха нещата.“ Докато Съединените щати през 19-ти век се стремяха да въведат ред в „беззаконния“ Запад, жените заселници се радваха на безпрецедентна гъвкавост. 

Какъв беше животът на жените от пограничните райони?

Холивудската легенда Кевин Костнър отбелязва: „Чувате термина „Див Запад“ и е нещо като клише, нали? Но не е. Западът беше по-див от див. Беше опасен“.

Той отбелязва, че „оцеляването там е било ежедневен момент“. Така че жените от пограничните райони – както и мъжете им – е трябвало да се адаптират, за да процъфтяват. Коренните американци, които вече са обитавали земята, често са били възприемани (не винаги правилно) като основна заплаха за безопасността на белите заселници.

Дорис посочва: „Синтия Ан Паркър е отвлечена от индианско племе, когато е млада. В крайна сметка тя живее с това племе, омъжва се за вожда, има три деца и иска да остане там — но те идват и я вземат обратно.“

Забележителни жени от Дивия Запад

Паркър участва в четвърти епизод от сериала. Кевин описва историята ѝ като „невероятно завладяваща“ , но признава, че „се е случвала стотици хиляди пъти. Тя не е била единствената пленница, преживяла това“.

Подобно на това как Паркър се е опитала да избяга обратно при семейството си Команчи след „спасяването“ си , много други западни жени са се разбунтували срещу обществените норми на онова време. Ето само някои от тези упорити дами.

Каламити Джейн

Защо подвизите на много жени от Дивия запад сякаш са изтрити от историята? Една от възможните причини е способността им да се сливат с тълпата.

Много съвременници изглежда са толерирали жените, които отблизо подражават на мъжкия избор на облекло, стрелят и дори пият. Марта Джейн Канари е само една от жените, които рутинно провеждат майсторски клас и по трите направления.

Не е съвсем ясно откъде идва известният прякор на Канари „Каламити Джейн“, но една от теориите е, че мъжете искрено са се стремили към бедствие, ако са я обиждали. Това със сигурност е бил полезен прякор в шоубизнеса, когато тя е била на турне с „Шоуто на Дивия Запад“ на Бъфало Бил.

Ани Оукли

Историята разказва, че Ани Оукли се прославила, след като победила на косъм опитния стрелец Франк Е. Бътлър в състезание по стрелба. По-късно Бътлър се обвързала романтично с Оукли и двамата се оженили през 1882 г.

По-късно, уменията на Оукли в стрелбата ѝ ѝ спечелват главна роля в „Шоуто на Дивия Запад“ на Бъфало Бил. До смъртта си през 1926 г., Оукли е научила над 15 000 жени как да използват оръжие за самозащита.

Нарциса Уитман

Нарциса Прентис е родена в Пратсбърг, Ню Йорк, на 14 март 1808 г. и като млада жена се стреми да стане мисионерка. За да си осигури правото да поеме мисионерска служба в Орегон, тя се омъжва за лекар и съмишленик-мисионер, Маркъс Уитман, през 1836 г.

След като установили мисията си в района, семейство Уитман се опитали да убедят местните индианци да приемат християнството. Тези усилия обаче постигнали много малък напредък.

Напрежението между Уитман и хората от племето Каюс се влошава след епидемия от морбили, опустошила населението на Орегон през 1847 г. Група разгневени местни жители, вярвайки, че д-р Уитман не е изпълнил задължението си да се справи достатъчно с епидемията, убиват Уитман по-късно същата година.

Мери Фийлдс

Съществува и погрешно схващане за присъствието на чернокожи хора в Дивия запад. Знаете ли, че през 1875 г. една четвърт от американските каубои са били чернокожи? В момента обаче насочваме вниманието си към една чернокожа жена - Мери Фийлдс, или както е била наричана „Дилижанс Мери“.

Въпреки че е родена робиня, Фийлдс е свободна жена след края на Американската гражданска война през 1865 г. Фийлдс е на около шейсет години, когато през 1895 г. става първата чернокожа жена, работеща като пощальон в Съединените щати.

Тя остава на поста си осем години, обикновено превозвайки пощата с дилижанс (оттук и прякорът ѝ!).

Източник: Sky History    
Див Запад Жени Исторически личности Каубои Първопроходци Местни американци Ани Оукли Каламити Джейн Мери Фийлдс Синтия Ан Паркър
Последвайте ни

По темата

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

В цели сектори се освобождават работници

В цели сектори се освобождават работници

pariteni.bg
13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 час
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 5 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 час
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 5 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

България Преди 31 минути

Ударили са се три автомобила

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Свят Преди 33 минути

Фактът, че президентът на САЩ има нужда от свидетелство за добър морал от осъдена престъпничка, е повече от показателен

<p>Европейският финансов регулатор разкри причина за липсата на евро банкови гиганти</p>

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Свят Преди 1 час

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 1 час

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Пари Преди 1 час

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

<p>Кой заема работните местата на младите българи?</p>

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

България Преди 1 час

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Технологии Преди 1 час

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата

<p>Румен Радев заминава на посещение във Германия</p>

Държавният глава Румен Радев заминава на посещение във Германия

България Преди 2 часа

Българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Свят Преди 2 часа

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

<p>&quot;Путин не трябва да си прави илюзии&quot;</p>

Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Свят Преди 2 часа

Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Свят Преди 2 часа

Сред отличията са Орденът на княз Ярослав, Орденът за заслуги, Орденът на княгиня Олга, Медалът на труда и победата и Кръстът на Иван Мазепа

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

България Преди 2 часа

Вижте каква ще е тя:

<p>Страшен тайфун приближава Виетнам, евакуират над половин милион души</p>

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"

Свят Преди 2 часа

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Свят Преди 3 часа

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия

Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Свят Преди 3 часа

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Тризначките от „Биг Брадър“: Какво се случва с тях днес?

Edna.bg

Аморим: Най-важното е, че създаваме положения

Gong.bg

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист

Gong.bg

Катастрофа с една жертва и петима ранени край Севлиево

Nova.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg