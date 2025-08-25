Вкусно с Happy

Любопитно

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

25 август 2025, 10:13
Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония
Източник: Happy

М артин Владимиров от Happy записа името си в историята като първият българин, участвал на Световната суши купа в Токио, Япония, и достигнал до финалите на престижното състезание.

Неговата авторска чиния „Долината на розите“ бе отличена и със специална награда за креативност, връчена от един от петте най-големите спонсори на Световната суши купа.

Това е исторически дебют за България на световната суши сцена- признание, което поставя страната ни сред държавите с принос към глобалната иновация в японската кулинарна традиция.

Хиротоши Огава, главен инструктор на World Sushi Skills Institute:

„Имах възможността да опитам сушито тук и определено останах доволен. Различно е от сушито в Япония, но носи своята уникалност и е част от глобалната иновация на традиционното суши.“ -  каза, Хиротоши Огава, главен инструктор на World Sushi Skills Institute.

Източник: Happy

Участие на Световната сцена

Мартин Владимиров е шампион от Sushi Cup Bulgaria 2024, официалната национална квалификация на World Sushi Skills Institute (WSSI), която му даде правото да представи България на World Sushi Cup Japan 2025 в Токио (20 – 22 август).

Сред 30 от най-добрите сушисти в света- национални победители от различни държави- той премина тежките елиминации и достигна финала сред 15-те най-големи майстори в света.

Предизвикателствата

Елиминациите преминаха през няколко кръга:

  • Кацурамуки : рязане на тънък лист японска ряпа с дължина над метър и половина, където Мартин получи максимален брой точки.
  • Кохада : транжиране на специфични японски рибки.
  • Акагай : работа с миди с черупка.
  • Анаго : транжиране на змиорка.
  • Класическа чиния в стил Едо-мае.

Журито от петима международни експерти оценяваше техниката, психиката, чистотата, безопасността и бързината -всичко в рамките на два часа.

Финалната чиния на Мартин: „Долината на розите“

На финала, посветен на креативността, Мартин представи своята концепция:

  • Ориз, овкусен с розово масло от българската Дамасцена роза.
  • Риба тон със сос - съчетание на традиционни японски съставки и аромата на розата.
  • Финален щрих - дехидратирани венчелистчета, донесени лично от него от Долината на розите.
Източник: Happy

„Долината на розите“ е кулинарен мост между Япония и България- среща на японската чистота и българската душа. Презентацията бе допълнена от звученето на „Излел е Делю хайдутин“ в изпълнение на Валя Балканска- песента, която полетя в Космоса на борда на „Вояджър 1“.

 

 

 

 

Биография

Мартин Владимиров е част от екипа на Happy повече от 10 години. Кариерата му започва като барман, а днес той е главен отговорник за разработването на суши менюто във всички ресторанти на веригата и обучител на екипите в Happy.

„Да представлявам България на най-престижното състезание за суши е огромна чест и отговорност. Взимам със себе си дисциплината на японската школа и енергията на екипа на Happy,“ казва Мартин Владимиров.

Източник: Happy

 

Последвайте ни

Вкусно с Happy

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 57 минути
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 4 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 59 минути
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Любопитно Преди 9 минути

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

България Преди 18 минути

Ударили са се три автомобила

Снимката е архивна

Гърция издаде предупреждение за висок риск от горски пожари за пет острова

Свят Преди 40 минути

Гражданите са призовани да не палят суха растителност и да избягват работата с машини, които могат да причинят искри

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Пари Преди 44 минути

Журналистът Владимир Митев сравни ситуацията с „махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“

<p>Европейският финансов регулатор разкри причина за липсата на евро банкови гиганти</p>

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Свят Преди 49 минути

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Пари Преди 1 час

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

<p>Кой заема работните местата на младите българи?</p>

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

България Преди 1 час

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Технологии Преди 1 час

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата

<p>Румен Радев заминава на посещение във Германия</p>

Държавният глава Румен Радев заминава на посещение във Германия

България Преди 1 час

Българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Свят Преди 1 час

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

<p>&quot;Путин не трябва да си прави илюзии&quot;</p>

Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Свят Преди 1 час

Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Свят Преди 2 часа

Сред отличията са Орденът на княз Ярослав, Орденът за заслуги, Орденът на княгиня Олга, Медалът на труда и победата и Кръстът на Иван Мазепа

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

България Преди 2 часа

Вижте каква ще е тя:

<p>Страшен тайфун приближава Виетнам, евакуират над половин милион души</p>

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"

Свят Преди 2 часа

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Свят Преди 2 часа

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Тризначките от „Биг Брадър“: Какво се случва с тях днес?

Edna.bg

Аморим: Най-важното е, че създаваме положения

Gong.bg

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист

Gong.bg

Катастрофа с една жертва и петима ранени край Севлиево

Nova.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg