Звездите избраха: топ 3 града за всяка зодия

С тягайте багажа! С толкова много места, които трябва да се видят и ограничено време за живот можем да се обърнем към звездите, за да ни насочат към най-добрите дестинации за нас, пише New York Post.

Както астрологията може да посочи нашите сексуални предпочитания, вкусовете ни за сладолед или любимите ни балади, така може да ни даде информация и за

градовете, които отговарят на духа на нашия зодиакален знак.

Пътешественичката Водолей Фрея Старк казва: „Да се събудиш съвсем сам в непознат град е едно от най-приятните усещания на света. Около теб е приключение. Нямаш представа какво те очаква, но ако си мъдър и познаваш изкуството на пътуването, ще се оставиш да те понесе потокът на непознатото”.

Астроложката Меган Роуз помага да стесните избора си на дестинации според зодията.

