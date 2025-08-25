Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

А гресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал „Меден рудник”.
Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където домашният любимец е поставен под строг надзор.
"Днес можеше да не сме живи": Питбул нападна семейство и кучето им край Несебър
Случаят предизвика сериозна тревога у жители на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.
Ивайла Василева успяла да заснеме агресията. „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето постоянно беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”, разказа тя.
Домашен питбул нападна момиче и кучето ѝ в столичния квартал "Люлин" (ВИДЕО)
Жената твърди, че и преди животното се разхождало свободно. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.
„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните.
„Не е само това куче – въпросният собственик има три - две женски и едно мъжко”, обясни Иванова.
Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, каза още Иванова.
Питбул нападна и рани тежко 4-годишно дете
Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.
„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, допълни Иванова.