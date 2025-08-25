България

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

25 август 2025, 10:12
Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?
След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво
Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен

Търсят нови места за сондажи за вода в Плевен
СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)
Локализираха пожара в квартал

Локализираха пожара в квартал "Кръстова вада" в София
Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

Георг Георгиев поздрави украинците за Деня на независимостта

А гресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал „Меден рудник”.

Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където домашният любимец е поставен под строг надзор.

"Днес можеше да не сме живи": Питбул нападна семейство и кучето им край Несебър

Случаят предизвика сериозна тревога у жители на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.

Ивайла Василева успяла да заснеме агресията. „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето постоянно беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”, разказа тя.

Домашен питбул нападна момиче и кучето ѝ в столичния квартал "Люлин" (ВИДЕО)

Жената твърди, че и преди животното се разхождало свободно. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните.

„Не е само това куче – въпросният собственик има три - две женски и едно мъжко”, обясни Иванова.

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, каза още Иванова.

Питбул нападна и рани тежко 4-годишно дете

Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.

„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, допълни Иванова. 

Източник: NOVA    
питбул котка бургас
Последвайте ни
Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

В цели сектори се освобождават работници

В цели сектори се освобождават работници

pariteni.bg
8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

8 бели породи кучета и как да се грижим за тях (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 57 минути
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 4 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 59 минути
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Любопитно Преди 9 минути

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

България Преди 18 минути

Ударили са се три автомобила

Снимката е архивна

Гърция издаде предупреждение за висок риск от горски пожари за пет острова

Свят Преди 40 минути

Гражданите са призовани да не палят суха растителност и да избягват работата с машини, които могат да причинят искри

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Пари Преди 44 минути

Журналистът Владимир Митев сравни ситуацията с „махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“

<p>Европейският финансов регулатор разкри причина за липсата на евро банкови гиганти</p>

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Свят Преди 49 минути

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 1 час

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Технологии Преди 1 час

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата

<p>Румен Радев заминава на посещение във Германия</p>

Държавният глава Румен Радев заминава на посещение във Германия

България Преди 1 час

Българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Свят Преди 1 час

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

<p>&quot;Путин не трябва да си прави илюзии&quot;</p>

Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Свят Преди 1 час

Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Свят Преди 2 часа

Сред отличията са Орденът на княз Ярослав, Орденът за заслуги, Орденът на княгиня Олга, Медалът на труда и победата и Кръстът на Иван Мазепа

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

България Преди 2 часа

Вижте каква ще е тя:

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Свят Преди 2 часа

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия

Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Свят Преди 3 часа

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

<p>Украйна съобщи за нова&nbsp;победа в&nbsp;Донецка област</p>

Украйна си върна четвърто селище в Донецка област

Свят Преди 4 часа

Украинските сили са отвоювали и селата Михайливка, Зелений Гай и Володимиривка

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Как да разберете мъж на първа среща: Ето въпросите, които трябва да му зададете

Любопитно Преди 4 часа

Какво трябва да попитате мъж на първа среща и защо е важно четете в следващите редове

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Тризначките от „Биг Брадър“: Какво се случва с тях днес?

Edna.bg

Аморим: Най-важното е, че създаваме положения

Gong.bg

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист

Gong.bg

Катастрофа с една жертва и петима ранени край Севлиево

Nova.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg