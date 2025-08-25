Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

А гресивен питбул, пуснат свободно да се разхожда без намордник и повод, нападна и уби улична котка. Случаят е от бургаския квартал „Меден рудник”.

Очевидци заснеха безконтролното животното и сигнализираха властите. Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют, където домашният любимец е поставен под строг надзор.

Случаят предизвика сериозна тревога у жители на квартала, които се тревожат за безопасността на децата и възрастните хора.

Ивайла Василева успяла да заснеме агресията. „От петък, когато пуснах поста, до вчера, когато беше прибрано, кучето постоянно беше пуснато и нападаше котки. Има доста убити”, разказа тя.

Жената твърди, че и преди животното се разхождало свободно. Съседите предупреждавали собственика, но нямало реакция.

„Получихме сигнала и го предадохме към Община Бургас, към БАБХ”, заяви Пепа Иванова от Обединени за правата на животните.

„Не е само това куче – въпросният собственик има три - две женски и едно мъжко”, обясни Иванова.

Кучетата били отглеждани на място, на което собственикът не живее. „Буквално се самоотглеждат. Оградата е толкова счупена, че те сами си излизат и влизат”, каза още Иванова.

Информацията е, че постове с въпросните кучета се качват още от месец април.

„По наши сведения животните се отглеждат за разплод, продават се за организирани боеве. Мъжкото куче, снимано с котката, е в белези. Проверява се дали са регистрирани, чипирани, имат ли ваксини. Предизвикали сме и проверка от БАБХ”, допълни Иванова.