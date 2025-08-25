Пари

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

25 август 2025, 10:04
Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната
Източник: iStock photos/Getty images

С айтът на Икономическия и социален съвет в България е с нова функционалност – чатбот, който предоставя лесен и бърз достъп до важна информация, свързана с присъединяването на България към еврозоната. 

Шефът на ЕЦБ показа българските 2 евро

Съвременната технология е внедрена от ИСС с ясната цел всеки гражданин да може да получи отговор на въпрос, възникнал в неговото ежедневие във връзка с еврозоната.

Чатботът отговаря на въпроси, свързани с доходи, цени, инфлация, превалутиране, валутен обмен, кредити, депозити, бизнес, контролни институции и други, които пряко засягат гражданите.

ГДБОП: Първа киберизмама, свързана с въвеждане на еврото

Интерактивният помощник е достъпен на сайта на Съвета в специално обособената секция "Еврозона". Също там в подкаст "Въпросите с отговор", бизнес, синдикати и граждански организации задават въпроси на водещи експерти и представители на институциите, предава БНР.

Какви са обществените нагласи за еврото в България

Епизодите вече са три. В последния се дават конкретни практични съвети за избягване на измами и неточности. Един от тях – след първи януари да се следят внимателно цените и рестото, особено при монетите.

За да се избегне объркване е добре хората да използват онлайн калкулатори и официални информационни източници.

Източник: БНР    
еврозона чатбот въпроси отговори
