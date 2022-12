Три коледни мистерии, които не могат да бъдат разгадани

К оледните празненства са време за веселие, приятни моменти в компанията на роднини и приятели, вкусни гозби, както и, разбира се, много подаръци.

В същото време те са свързани и с някои загадки и необясними събития, които все още не могат да бъдат разгадани. В следващите редове може да научите повече за няколко мистерии, свързани със спонтанно човешко самозапалване, зловещи звуци, тормозили цяло градче във Великобритания, както и с едно от най-обичаните и популярни коледни произведения, създавани някога.

Мистериозната смърт на Матилда Руни

Фермер на име Джон Ларсън решил да прекара коледните празници през 1885 г. при своите работодатели Патрик и Матилда Руни – възрастна двойка, която живеела в къща близо до градчето Сенека в щата Илинойс. На Бъдни вечер те изпили няколко питиета, преди Ларсън да се оттегли в спалнята на втория етаж. През нощта се събудил, тъй като се разкашлял, но скоро след това отново заспал. На следващата сутрин той открил сажди на възглавницата си. Когато слязъл на долния етаж, Ларсън открил бездиханното тяло на починалия през нощта Патрик Руни. От Матилда обаче нямало и следа.

There is one type of fire that has left mainstream science stumped since the very origins were first recorded. The terrifying Spontaneous Human Combustion (SHC). Check out these recorded cases. https://t.co/QUojAzHfVf