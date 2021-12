Годината, в която Коледа беше забранена

П разнична украса, вкусни ястия, домашен уют и, разбира се, много подаръци – това са само част от нещата, с които днес свързваме Коледа. Без тях, този празник просто няма да е същият. Вероятно ще ви прозвучи абсурдно, но знаете ли, че в средата на 17 в. властите в Англия се опитали да забранят всички Коледни тържества? Ето как се стигнало до тази крайно необичайна ситуация:

On this day in 1645: The Battle of Naseby, the turning point in the English Civil War https://t.co/XhXzhlZtFF pic.twitter.com/5bLToANy2L — Telegraph Breaking News (@TelegraphNews) June 14, 2017

Английската революция

Периодът 1642 – 1651 г. в английската история е белязан от поредица политически конфликти и въоръжени сблъсъци между привържениците на тогавашния крал Чарлз I и парламента, който бил подкрепен от т. нар. Армия от нов тип (тя е създадена по идея на известния военачалник и държавник Оливър Кромуел. До този момент войниците били наемани от едрите земевладелци. След реорганизацията, обаче, армията станала професионална. Войниците преминавали през специална подготовка, а ръководни постове получавали само онези, които проявявали необходимите качества на бойното поле). Причина за избухването на Английската революция станали острите противоречия между воюващите страни по отношение на държавното управление и религиозните свободи.

Армията от нов тип участва в сражението при Нейзби на 14 юни 1645 г. и постига убедителна победа. След разгрома, който роялистите претърпяват, крал Чарлз I е принуден да търси спасение при шотландците. Съдбата му, обаче, изглежда предрешена, тъй като той вече няма как да събере нова армия и да се противопостави на парламента. Започналите мирни преговори не постигат резултат и в началото на 1647 г. Чарлз I е предаден на своите противници. Междувременно, парламентът разпуска англиканската държавна Църква и я заменя с презвитерианска, която също е под контрола на държавата. Това води до приемането на редица реформи, включително една, която засяга Коледните тържества.

In 1647, the Puritans' attempts to ban Christmas and force shops to open on Christmas day lead to rioting in Ipswich, Oxford, Ealing and Canterbury where a wild game of street football prevented the Mayor from opening the market. pic.twitter.com/AQRfr4vLdk — Quite Interesting (@qikipedia) November 27, 2020

Забранената Коледа

С решение на парламента, традиционните 12-дневни празненства по Коледа били обявени за напълно забранени. Всички магазини трябвало да останат отворени, включително и на 25 декември. Коледните украшения били забранени, както и консумирането на големи количества алкохол. Според съвременните историци, тази атака срещу Коледа има дълбоки корени. Много преди избухването на Английската революция, редица пуритани смятали празненствата за непристойни и твърде буйни. Освен това имало и такива, които не били доволни от свързаността на Коледните традиции със старата католическа вяра.

Наложената забрана, обаче, предизвикала голямо негодувание и много хора не се съобразили с нея. В Норич, например, кметът получил петиция с призив Коледните тържества да се състоят. Той нямало как да я подкрепи публично, но и по никакъв начин не попречил на хората да се събират, за да отбележат празника. Редица жители на графство Кент също решили да не се съобразят със забраната, като се отдали на веселие и украсили домовете си. Празненства имало дори в столицата Лондон, а по улиците на някои градове в графство Съфолк, сред които Ипсуич, млади мъже, въоръжени с бухалки със забити в тях пирони, „убеждавали“ собствениците на магазини да пренебрегнат забраната и да не отварят по Коледа.

Историците днес са единодушни, че наложените от парламента ограничения за отбелязването на големия християнски празник са само част от причините за недоволството на хората. В голяма степен техният бунт представлявал политически акт. Той бил насочен срещу „новото нормално“ и самата идея, че веселието може да е нещо вредно за обществото. На хората просто им омръзнало от рестрикциите и финансовите затруднения, пред които били изправени в резултат на революцията и наложената им презвитерианска система.

Why a COVID-19 Christmas is still better than 1647 when it was cancelled completelyhttps://t.co/NLtGUPj2cp — The Conversation (@ConversationUK) November 15, 2020

Масови безредици

Дните след Коледа се оказали особено драматични. Кметът на Норич бил повикан в Лондон, за да даде обяснения защо не е успял да изпълни забраната за провеждането на тържества. Много местни жители, обаче, се събрали и залостили градските порти, за да попречат на властите да го отведат в столицата. За да бъдат потушени безредиците, в Норич били изпратени военни. В хода на последвалите сблъсъци избухнал склад за муниции. Експлозията отнела живота на най-малко 40 души.



Подобни събития се разиграли и на други места. В Кент, например, властите решили, че всеки нарушител на забраната трябва да се изправи пред закона и да понесе своите последствия. Това довело до избухването на масови размирици. Поддръжниците на Чарлз I се опитали да се възползват от недоволството на хората, включвайки се бунтовете срещу парламента. Безредиците обхванали редица населени места и продължили повече от година, което впоследствие се превърнало в една от причините за отмяната на забраната за празнуването на Коледа.

Providence Lost by Paul Lay review – the rise and fall of Oliver Cromwell’s Protectorate https://t.co/AFDBNQEh7s — The Guardian (@guardian) January 1, 2020

Променената Англия

Освен че предизвикали масови бунтове, наложените забрани не били приети добре и от голяма част от армията, която започнала да апелира за пълна свобода на църковните общини. По този начин, в Англия временно се обособили три отделни институции, които трябвало да постигнат някакъв компромис, за да се сложи край на гражданската война – парламентът, кралят и армията. Това се случило, след като бил установен конституционният принцип, че монархът не може да управлява без съгласието на парламента (въпросният принцип е окончателно утвърден през 1689 г., когато е приет Законът за правата).

Гражданската война завършила с успех на парламентаристите, които окончателно отменили забраната на Коледа няколко години след налагането ѝ. В хода на конфликта, крал Чарлз I бил екзекутиран, а синът му Чарлз II – изпратен в изгнание. Събитията, случили се в хода на революцията, се оказали повратен момент в английската история. Те довели до превръщането на страната от абсолютна в конституционна монархия. Властта на краля вече била ограничена, а гражданските свободи – гарантирани. Освен това, гражданската война открила пътя към индустриалната революция в Англия, а впоследствие и към нейното капиталистическо развитие.