На работа - да, на църква - не: Когато Коледа е забранена със закон в колонията от Масачузетския залив

К акво празнуваме на 25 декември? Коледа? Този термин има светски характер, като се използва и от хора, които не са религиозни. Официалното църковно название на празника е Рождество Христово. За християните това е един от най-светлите празници, но през 17 век има вярващи, които не го одобряват и дори го забраняват със закон за 22 години. Това са пуританите в колонията от Масачузетския залив в Америка.

Кои са тези хора и защо забраняват празника?

За да си отговорим на този въпрос, трябва да погледнем към 16 век в Англия, когато движението на пуританите се заражда. Последователите на пуританизма се стремят към религиозна реформа. Те искат да "пречистят" Църквата на Англия от останките на римокатолицизма. Тяхната морална и религиозна решителност определя целия им начин на живот и ги прави известни през 17 век. Стремежът им е чрез църковна реформа да превърнат ежедневието си в модел за цялата нация. Тези усилия да променят нацията допринасят както за гражданската война в Англия, така и за основаването на колонии в Америка, отбелязва britannica.

Пуритани отиват към църквата, около 1630 г. Източник: Getty Images

Защо обаче отбелязването на Рождество Христово е проблем за тях?

Пуританите вярват, че църквата трябва да премахне обредите и практиките, които не се коренят в Библията. Те тълкуват свещената книга стриктно и заявяват, че няма никакво библейско основание за отбелязване на Рождество Христово, тъй като в писанията не се посочва в кой месец и ден се е родил Христос. Също така пуританите се противопоставят на празника, защото смятат, че има езически корени. Според тях Коледа е католическа традиция, която те виждат като черпеща корените си от езичеството, казва професор Дейвид Ф. Холанд, цитиран от harvard.edu.

Пример за това разбиране на пуританите може да намерим в думите от 1687 г. на проповедника от Масачузетс Инкрийз Мадър. Според него Коледа се празнува на 25 декември, не защото "Христос е роден през този месец, а защото езическите Сатурналии по това време се чествали в Рим. И те (бел.авт. - тези, които признават Коледа) искат тези езически празници да бъдат преобразувани в християнски", пише nytimes.

Пуританите са разтревожени също така и от начина, по който се празнува Коледа.

Шумно пируване и обърнати социални роли

В публикации се отбелязва, че пуританите не одобряват празненствата по Коледа, защото те включват шумно пируване, пиене, игри на карти и залагане, както и разпуснато поведение. "Хората оскверняват Христос повече през 12-те дни на Коледа, отколкото през всичките останали 12 месеца", пише духовникът от 16 век Хю Латимър, цитиран от history.

По време на управлението на Елизабет I Коледа е време на социални безредици, вид обществени вълнения. Тогава социалните отношения са обърнати. Мъжете се обличат като жени, жените се обличат като мъже. И хората от работническата класа ходят от къща на къща при богатите, пеят песни и изискват подаръци, често под формата на пари или храна и напитки. И ако собствениците на жилищата откажат, те го правят на собствен риск, защото има опасност от насилие или нанасяне на имуществени вреди, посочват от Harvard Divinity School.

Пуритан порицава деца, които събират остролист (използван за коледна украса) Източник: Getty Images

Друго, което пуританите често изтъкват, е това, че Коледа е време на безделие, тоест един вид време на мързел, казва професор Холанд, цитиран от harvard.edu. Той цитира дневниците на известния бостънски съдия Самюъл Сюъл, който е един от големите противници на Коледа. Сюъл пише в дневника си за това как хората трябва да бъдат много заети на Коледа... Неговото голямо задоволство е, че магазините все още са отворени на този ден, че хората нямат извинение за почивен ден и че индустрията в колонията не спира.

Всички тези доводи дават основание на пуританите да не харесват отбелязването на празника. Как обаче се стига до забраната на Коледа?

"Голямо оскверняване на Бога и оскърбление за другите"

След победата над крал Чарлз I, през 1647 г. пуританското правителство в Англия отменя Коледа, пише nytimes. Тогава, освен че традиционните прояви на веселие са строго забранени, но също така е наредено на магазините да останат отворени, a църквите да бъдат затворени, добавя изданието.

In 1647, the Puritans' attempts to ban Christmas and force shops to open on Christmas day lead to rioting in Ipswich, Oxford, Ealing and Canterbury where a wild game of street football prevented the Mayor from opening the market. pic.twitter.com/AQRfr4vLdk — Quite Interesting (@qikipedia) November 27, 2020

Пуританите, които пристигат в Америка и основат колонията от Масачузетския залив, следват примера на тези в Англия. През 1659 г. тази колония приема закон, наречен "Наказание за празнуване на Коледа". Тяхната представа е, че такива "празници, които се отбелязват суеверно в други страни" са "голямо оскверняване на Бога и оскърбление за другите". Всеки, който бъде открит да празнува Коледа, като спира да работи, "пирува или по какъвто и да е друг начин... ще плати за всяко такова нарушение пет шилинга", пишат от mass.gov, цитирайки закона и добавят, че това би било около 48 долара днес.

И така пуританите държат магазините и училищата си отворени, а църквите затворени на Коледа, пише history.

From 1659 to 1681, the celebration of #Christmas was outlawed in Boston, and law-breakers were fined five shillings. — HISTORY (@HISTORY) December 25, 2014

Кога приключва коледната забрана?

Коледа е забранена със закон в колонията от Масачузетския залив 22 години. През 1681 г. забраната е отменена, след политически натиск от страна на Англия при управлението на крал Чарлз II, пише history.

В публикации по темата се посочва, че въпреки официалната отмяна на закона, години наред враждебността към публичното отбелязване на Коледа остава. Професор Холанд цитира Самюъл Сюъл (въпреки че предупреждава, че той може би не е най-надежният свидетел, защото има един вид личен интерес), който казва, че дори когато Коледа е декриминализирана, повечето хора не я приемат, че животът продължава както обикновено и че това е знак, че съпротивата срещу Коледа не е налагана от горе надолу, а че е ангажимент, широко споделян в целия регион.

Increase Mather, one of colonial Boston’s foremost clergymen, was, like most Puritans, fervently anti-Christmas.



In today's column, I share some history of the 𝘳𝘦𝘢𝘭 war on Christmas — one the grinches ultimately lost. May your day be merry and bright!https://t.co/ONyOsPVilR — Jeff Jacoby (@Jeff_Jacoby) December 25, 2019

"Когато бях ученик, винаги ходех на училище на Рождество Христово и мисля, че всички останали момчета в града го правеха", спомня си Едуард Еверет Хейл, популярен бостънски автор и проповедник, в броя на списание New England от декември 1889 г., пише Джеф Джакоби в bostonglobe. Хейл пише, че когато е живял в Устър като млад през 40-те години на 19 век, Коледа за много хора все още не е била събитие. "В този ден съдилищата заседаваха, пазарите бяха отворени и се съмнявам дали някога е имало религиозна служба".

В крайна сметка през 1856 г. Коледа става официален празник в Масачузетс, посочва history. Но това не означава, че пуританските нагласи са изчезнали мигновено. Хенри Уодсуърт Лонгфелоу пише в запис в дневника си от 25 декември 1856 г.: "Не е много весела Коледа. Ние сме в преходно състояние относно Коледа тук, в Нова Англия. Старото пуританско чувство пречи да бъде весел, сърдечен празник, въпреки че всяка година това се променя", цитира го CNN.

С течение на времето във "войната срещу Коледа" печеливш се оказва празникът. В негова полза днес се застъпва популярната култура. Коледни песни, елхи, подаръци, среднощни литургии, семейни събирания – днес те присъстват както в Масачузетс, така и във всяка част на Америка.

На заглавната снимка: Пуритани отиват на църква, картина от Джордж Хенри Боутън.

