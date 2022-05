Дракони, розови слонове, призраци: Какво (не) знаем за халюцинациите?

К акво представляват халюцинациите? Най-общо казано те са възприятия, които не са предизвикани от външен стимул, т.е. не са реални. Най-често се срещат при някои психически заболявания или са следствие от прекомерната употреба на алкохол и наркотични вещества.

В интерес на истината халюцинации могат да бъдат предизвикани и от някои лекарства, както и дори от пиенето на твърде много кафе.

По-често срещани, отколкото предполагате

Изследване на Световната здравна организация, в което взели участие 31 000 души от 18 държави, разкрило нещо крайно изненадващо. Около пет процента от хората заявили, че са имали халюцинации.

This 19th century doctor mapped his hallucinations https://t.co/E0Us4B97SS — National Geographic (@NatGeo) June 18, 2016

Трябва да се отбележи, че става въпрос за напълно здрави хора, които не злоупотребяват с алкохол или наркотици.

Резултатите показали още, че халюцинациите са по-често срещани при жените, безработните и хората, които живеят сами.

Халюцинации, предизвикани от кафе

Представете си, че сега се събуждате. Ставате от леглото, протягате се и бавно се отправяте към кухнята, където си правите кафе. Тъй като ви се спи ужасно много, изпивате една, две, три, четири чаши. Поглеждате през прозореца и за ваше изумление виждате розов слон, който спокойно прелита покрай вас.

Не се притеснявайте, не губите разсъдъка си. Причината за тази халюцинация всъщност е кафето. Учените отбелязват, че консумирането на повече от 315 милиграма кофеин увеличава риска от халюцинации три пъти. Въпросното количество се равнява на около три чаши кафе или шест чаши чай. Това всъщност не е особено изненадващо – кофеинът е мощен стимулант, който влияе върху отделянето на хормона на стреса кортизол.

10-минутният експеримент

Съществува бърз тест, който всеки може да направи, за да провери дали ще получи халюцинация. Какво представлява той? Трябва да се взирате в очите на друг човек (за предпочитане някой ваш близък) в продължение на 10 минути.

Психологът Джовани Капуто провел такъв експеримент, в който взели участие 20 души. Резултатите били изненадващи. Около 90 процента от участниците видели как лицето на партньора им се изкривява. Повечето от тях отбелязали, че сякаш видели и някаква чудовищна фигура.

В над половината от случаите, лицето, в което се взирали, постепенно се превърнало в тяхното собствено или в това на техен роднина.

Сън или реалност?

Парасомнията представлява сънно разстройство, което включва неестествено поведение, както и силни емоции и възприятия. То настъпва най-често при заспиване или събуждане. В някои случаи честотата на тези пристъпи е по-висока при децата и намалява с времето.

Hallucinations, breathlessness and fear: This is what it's like to have sleep paralysis https://t.co/96WiG4uHBV — The Washington Post (@washingtonpost) February 6, 2018

Парасомнията се среща най-вече при хора, които злоупотребяват с алкохол, пият медикаменти, изпитват силна физическа умора, лишени са от сън или са подложени на стрес. Хората, които страдат от това заболяване, споделят, че често не могат да осъзнаят дали са будни или спят. Халюцинациите, които имат, изглеждат изключително реални. Подобни състояния често са свързани със сомнамбулизъм и говорене на сън.

Звукови халюцинации

Хората, страдащи от шизофрения, често чуват несъществуващи гласове. В някои случаи става въпрос за шепот, а в други – за крещене на ругатни.

През 2012 г. група учени си поставят за цел да намерят начин, по който да помогнат на шизофрениците да „изолират“ тези гласове. Оказало се, че звуковите халюцинации (т. нар. паракусии) могат да заглушават реалните звуци. Това се дължи на проблем с активността на мозъка, в резултат на който се активират определени части от него, когато никой не говори (т.е. получават се звукови халюцинации) и се изключват тогава, когато някой проговори наистина.

What is it like hearing voices that others can't? For Jeannie Bass, "auditory hallucinations" are her daily reality. https://t.co/6fJggQrQTe - @NBCNewsTHINK — NBC News (@NBCNews) November 30, 2018

Благодарение на въпросното откритие дори било разработено приложение за смартфони, което помага на хората, страдащи от такъв проблем, да „тренират“ своя мозък, за да могат да различават истинските от несъществуващите гласове.

Да виждаш дракони

Един от най-шокиращите случаи на халюцинации е свързан с жена от Холандия, чието име не се съобщава. Всеки път, когато погледнела някой, тя с ужас виждала как лицето му се превръща в глава на дракон. Това, разбира се, ѝ пречело да общува с други хора и да води нормален живот. На всичкото отгоре, тя понякога виждала как дракони изскачат от компютърни екрани, електрически контакти или тъмни пространства.

Нейното състояние е наречено просопометаморфозия. Жената била подложена на всевъзможни тестове, но нито един от тях не дал задоволителен отговор на въпроса каква е причината за това заболяване. За щастие, след продължително лечение с лекарства против деменция, тя започнала да вижда дракони много по-рядко.

Лекарство, причиняващо халюцинации

Мефлокин е лекарство, използвано за профилактика или лечение на малария. В редки случаи обаче приемането му може да има тежки странични ефекти.

Подобно нещо се случило през 2012 г. със студента от Холандия Тим Ноти, който започнал да пие лекарството преди да замине за Гана. В резултат той започнал да получава халюцинации. Ноти виждал как цели стени се движат, а освен това започнал да твърди, че Иисус Христос е неговият по-голям брат и познава лично Господ. Студентът бил откаран в болница, където лекарите веднага разпознали страничните ефекти на мефлокина.

There are reports of otherwise healthy people developing extreme anxiety, delusions and hallucinations — for reasons experts don't yet understand. https://t.co/74ZTyZz2j6 — HuffPost (@HuffPost) March 22, 2022

Междувременно състоянието на младия мъж продължавало да се влошава. Той твърдял, че получава съобщения от телевизора в стаята му. Историята все пак има щастлив завършек – Ноти се завърнал в Холандия, където бил настанен в психиатрична клиника. Лечението, на което бил подложен, му помогнало да се възстанови напълно.

Синдромът на Шарл Боне

Въпросният синдром е състояние, при което хора със зрителна загуба изпитват различни халюцинации. Те виждат отчетливо някои крайно смущаващи образи – като двуетажни автобуси, преминаващи през стаята, в която се намират, опасни животни или непознати хора, седящи до тях.

За да се постави тази диагноза, пациентите трябва да имат загуба на зрението, но и да осъзнават, че халюцинациите не са реални. Учените смятат, че синдромът е много по-често срещан, отколкото се предполагаше доскоро. Причината е, че много хора крият своето състояние, за да не бъдат обявени за страдащи от деменция.

Призрачни срещи

Когато загубят свой близък, повечето хора биха направили всичко възможно, за да го видят отново. Психолозите отбелязват, че подобни халюцинации далеч не са рядкост (според някои изследвания, 6 от всеки 10 души, изгубили свой близък, са го чули или видели поне веднъж след смъртта му).

Mysterious brain disease affects dozens of Canadians, causing teeth chattering and hallucinations https://t.co/ApKrbxO7a2 — The Independent (@Independent) April 1, 2021

Те могат да причинят силен стрес, но могат и да имат успокояващ ефект. Учените смятат, че съществува връзка между въпросните халюцинации и пристъпите на посттравматично стресово разстройство.

Масова истерия

През 2016 г. жена от американския щат Орегон се обадила в полицията, за да съобщи, че вандали се опитват да откачат покрива на нейната кола. Служители на реда пристигнали на мястото веднага, но не видели нищо подобно. След като си тръгнали, жената се обадила в полицията отново и заявила, че вандалите са се завърнали.

След като станало ясно, че има халюцинации, тя била откарана в болница. Тогава обаче станало нещо необяснимо – още четирима души започнали да получават халюцинации. Сред тях били и двамата полицаи, които откарали жената в болницата. Единственото общо между четиримата било това, че са я докоснали. Проведените изследвания не разкрили нищо. Не били открити следи от вещества, които биха причинили подобни халюцинации. По тази причина повечето учени смятат, че става въпрос за необичаен случай на масова истерия.

