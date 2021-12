Войната на нацистите срещу Коледа

Е дна от най-мрачните страници в човешката история е тази, посветена на нацисткия режим, управлявал Германия в периода 1933 – 1945 г. Поддръжниците на Адолф Хитлер са отговорни за едни от най-ужасяващите престъпления, извършвани някога. По тази причина никак не е изненадващ фактът, че те имали крайно негативно отношение към християнството. Доказателство за това е убеждението на редица нацисти, че празнуването на Коледа трябва да бъде забранено.

What we can learn about Nazi psychology from the wives of Hitler’s top officials https://t.co/DXrwccKENY — TIME (@TIME) November 15, 2020

Дядо Коледа или Вотан?

По време на своето управление, нацистите извършили редица реформи, имащи за цел да променят манталитета и ценностната система на германците. По този начин те искали да създадат единна и сплотена „национална общност“. По думите на известния американски журналист Уилям Шрайър, „под ръководството на Алфред Розенберг (един от главните идеолози на националсоциализма), Мартин Борман (висш партиен и държавен ръководител, личен секретар на Хитлер) и Хайнрих Химлер (най-влиятелният човек в Третия райх след Адолф Хитлер) – подкрепяни от самия Хитлер – нацисткият режим искал да унищожи християнството в Германия и, ако е възможно, да го замени с езически ритуали, свързани с боговете, почитани от германските племена, както и с новото езичество на нацистките екстремисти“.

Още през 1921 г. Хитлер произнесъл реч в бирария в Мюнхен пред приблизително 4000 души, в която засегнал темата за евреите и Христос. След това, тълпата се събрала около една елха и започнала да пее коледни и националистически песни. Когато дошли на власт, нацистите се опитали да отхвърлят коледните традиции и започнали да разпространяват тезата, че големият християнски празник няма нищо общо с раждането на Христос и всъщност произхожда от някои древни германски традиции, свързани с отбелязването на зимното слънцестоене. Според тях, свастиката била древен символ на Слънцето, а образът на Дядо Коледа бил християнската версия на Вотан – върховния бог в германската митология.

A Twitter account for the Auschwitz Memorial shared images of Christmas ornaments, a mouse pad and a bottle opener listed for sale on Amazon that featured images of the Nazi death camp. https://t.co/BEdElnjzh0 — USA TODAY (@USATODAY) December 2, 2019

Борман срещу Църквата

Един от най-видните противници на християнството бил Мартин Борман. През февруари 1937 г. той постановил, че членове на духовенството не трябва да бъдат приемани в нацистката партия. На следващата година Борман взел още няколко решения, които имали за цел да разграничат режима от Църквата. По негова идея количеството религиозно обучение, преподавано в училищата, било намалено до два часа седмично. Опитите му да затвори богословските департаменти в университетите, обаче, се провалили. Борман също така наредил всички кръстове да бъдат премахнати от класните стаи, но тази забрана по-късно била отменена от Хитлер.

В хода на нацистката кампания срещу Църквата, стотици манастири в Германия били конфискувани от Гестапо, а обитателите им – пропъдени. Хитлер смятал, че религията е несъвместима с националсоциализма, а Борман бил напълно съгласен с него и го потвърдил в една своя публична реч, произнесена през 1941 г. През същата година католическият епископ Клеменс Август фон Гален организирал публичен протест срещу насилствената евтаназия на хора, страдащи от тежки заболявания (т. нар. Акция Т4) и разкритикувал програмата като незаконна и аморална. Борман настоявал фон Гален да бъде екзекутиран, но Хитлер и Гьобелс не били съгласни с него, тъй като смятали, че смъртта на епископа ще го превърне в мъченик в очите на много хора, а това на свой ред можело да доведе до избухването на още безредици.

Danish website bans Nazi Christmas decorations because they ‘may seem offensive’ https://t.co/GCnCvFcrKU — The Independent (@Independent) November 16, 2018

Свастики вместо коледна украса

Намерението на нацистите да реформират Коледа по начин, който да съответства на тяхната идеология, не било лесна задача. Именно в Германия се зародили редица традиции, популярни и до днес – като коледните пазари, например. Нацисткият режим започнал да налага някои практики като поставянето на свастики на върховете на елхите вместо звезди, както и заменянето на изображенията на Христос с такива на „Фюрера – спасител“. Всяко споменаване на еврейския произход на Христос пък било категорично забранено.

Нацистите дори имали специални изисквания за коледните лакомства, които се предлагали по магазините. Особено популярни били бисквитките с формата на свастики и шоколадовите фигурки на войници от SS. „Някои банални подробности – като пеенето на коледни песни или изпичането на коледен сладкиш, се превърнали в своеобразен протест срещу нацисткия режим“, отбелязва историкът Джо Пери. С наближаването на края на войната, ситуацията в Германия се влошила чувствително и хората започнали да не обръщат почти никакво внимание на Коледа. По време на тежките зими в периода 1943 – 1944 г., жителите на Берлин често споменавали следната зловеща шега: „Празниците наближават, така че мислете практично – подарявайте ковчези“.

🎶 Silent night, holy night

All is calm, all is bright

'Round yon virgin Mother and Child

Holy infant so tender and mild

Sleep in heavenly peace

Sleep in heavenly peace 🎶https://t.co/H9Z6Bujb8d — DW News (@dwnews) December 24, 2018

Коледната песен на нацистите

Нацисткият режим не пропуснал да остави своя отпечатък и върху коледните песни. Текстът на „Тиха нощ, свята нощ“, например, бил така променен, че да не се споменава нищо, свързано с християнството. Най-популярната коледна песен в Германия по това време пък била „Възвишена нощ на ясни звезди“ (Hohe Nacht der klaren Sterne), създадена от Ханс Бауман. В нея традиционните християнски теми били заменени с такива, свързани с нацистката идеология.

Опитите на нацистите да променят коледните традиции се провалили, но един спомен за този мрачен период е жив и до днес. Става въпрос за песента „Възвишена нощ на ясни звезди“. Тя била определена за нацистка пропаганда и забранена през 1945 г. Въпреки това, много германски семейства продължили да я пеят по време на Коледните празници през следващите десетилетия. Днес, тя все още може да бъде чута по време на някои събития, организирани от неонацистки и крайнодесни групи в Германия.