Да празнуваш с врага: Коледното примирие по време на Първата световна война

"Ние помним. Само така с течение на времето ще победим. И някой ден ние толкова много ще си спомняме, че ще създадем най-големия екскаватор, ще изкопаем най-големия гроб в историята, ще натикаме в него войната и ще я заровим веднъж завинаги", пише Рей Бредбъри в "451° по Фаренхайт". Книгата излиза през 1953 г. и се предполага, че в 21 век предсказанието на писателя би трябвало да се е сбъднало и повече да няма войни.

Само че светът около нас ни показва, че не помним нищо. Толкова много сме се заблудили в мрака, че не можем да видим как пропадаме и вместо войната заравяме себе си. А светлината е толкова близо – една подадена ръка, изпята коледна песен, примирие, което никой не очаква... Каквото се случва през 1914 г. по време на Първата световна война. И по-точно на един от най-големите християнски празници – Рождество Христово.

Всичко започва с една коледна песен

Първата световна война избухва през лятото на 1914 г. и разпространеното мнение е, че конфликтът ще приключи до Коледа същата година. Само за няколко месеца обаче стотици хиляди загиват в тежки битки. През декември реалността на Западния фронт е следната - минирани полета, бодлива тел, кал и войници, които са в окопите, докато част от другарите им лежат в ничията земя.

В началото на месеца е направен опит да се осигури официално примирие за празниците. На 7 декември папа Бенедикт XV отправя призив към лидерите на Европа "оръжията да замлъкнат поне в нощта, когато пеят ангелите". Според britannica надеждата на папа Бенедикт XV е, че примирието ще позволи на враждуващите сили да договорят справедлив и траен мир, но призивът му не среща интерес от страна на лидерите.

Тогава на преден план излизат войниците – обикновените "пешки" в ръцете на висшестоящите, които извършват немислимото по време на война – превръщат враговете в приятели. Неофициалното примирие започва с една коледна песен.

