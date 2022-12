Невероятната история на нидерландския Дядо Коледа

В нощта на 5 декември, един добър старец посещава домовете на децата в Нидерландия, за да им остави подаръци и лакомства. Неговото име не е Дядо Коледа, а Синтерклас. Безспорно, между двамата има редица прилики, но също така и някои съществени разлики. Една от тях е, че Синтерклас не живее на Северния полюс, а в Испания. Освен това, той пътува с кораб, а не с летяща шейна. Неговото пристигане в Нидерландия по традиция се отбеляза с колоритен парад, оглавен от самия Синтерклас.

Кастриран петел

Според преданията, Синтерклас е весел старец с бяла брада, който е облечен с червена роба – също като Дядо Коледа. Той живее сам и няма съпруга, тъй като е дал обет за безбрачие. Това далеч не е някаква незначителна подробност. Съществуват няколко празнични песни, в които се акцентира върху факта, че той е девствен. В една от тях дори се пее следното: „Синтерклас, ти си кастриран петел“. Каква е причината, поради която му е даден подобен „прякор“, е въпрос без отговор. Никак не е изненадващо, че в английската версия на същата песен думите „кастриран петел“ са променени на „малък пакостник“.

Черният Пит

Синтерклас не посещава децата сам. Той си има помощници. Вероятно предполагате, че става въпрос за група усмихнати и работливи елфи. Всъщност, помощниците на Синтерклас са африкански роби, всеки един от които е известен с името Черния Пит. По време на празничните шествия в Нидерландия, хората, които влизат в тази роля, боядисват лицата си в черно или кафяво, слагат си къдрави перуки, пъстри шапки, широки панталони и големи златни обеци на ушите. Според легендата, Черният Пит бил мавър, пристигнал в страната с кораб от Испания (също като Синтерклас). Освен че помагал на добрия старец, той изпълнявал и една далеч по-зловеща задача – да бие с дръжката на метла непослушните деца. От дълги години неговият образ е обект на разпалени дебати. Много хора виждат в него проява на расизъм спрямо тъмнокожите хора и настояват традицията да бъде забранена, докато други искат тя да бъде запазена. По тази причина, властите в някои градове се опитват да намерят компромисно решение, налагайки нова практика – лицето на Черния Пит да не бъде изцяло черно, а на петна от саждите на комините, през които е минал, за да остави подаръци на децата.

Why "Black Pete" and the Dutch tradition of blackface before Christmas won't go away http://t.co/08D1U0ILFA pic.twitter.com/TR3dR0359Q

Синтерклас и Сатаната

Образът на Черния Пит определено е противоречив, но изобщо не може да се сравни с първоначалния „помощник“ на Синтерклас – Сатаната. Съществуват редица средновековни изображения, на които се вижда как благият старец влачи след себе си Принца на мрака, окован във вериги. До нас, обаче, не са достигнали никакви обяснения за значението на тези рисунки. Повечето историци смятат, че образът на Черният Пит се появил като заместител на Сатаната, тъй като за много хора било крайно неприемливо да разказват на децата си как Синтерклас ще ги посети заедно с повелителя на ада.

Любимата напитка на Черния Пит

Традицията гласи, че всяко дете трябва да постави поне една обувка до камината, за да може Синтерклас да я напълни с малки подаръци и лакомства. Освен това, от малчуганите се очаква да подготвят специални дарове. За добрия старец те оставят кафе и кратки стихчета, а за коня му – моркови и сено. Подаръци има и за Черния Пит, но, както вероятно се досещате, те са меко казано странни – бутилки бира. Според преданията, чернокожите помощници на Синтерклас обичат алкохола и често злоупотребяват с него. По тази причина не е особено изненадващ фактът, че в Нидерландия има няколко вида бира, носещи името на Черния Пит.

Изненадващо посещение

Една от най-необичайните коледни традиции в Нидерландия е практиката родители да наемат актьори, които да се маскират като Черния Пит. В страната има цяла гилдия от професионални имитатори на въпросния персонаж. По официални данни, само в Амстердам техният брой е 600. Какво всъщност правят те? Докато някое дете се приготвя за лягане, Черният Пит чука на вратата, след което оставя чувал с подаръци и хуква да бяга пред погледа на слисания малчуган. Някои жители на Нидерландия шеговито отбелязват, че това обяснява как Синтерклас успява да раздаде подаръци на всички деца за една нощ – с помощта на робски труд.

The Dutch feast tradition of Sinterklaas (St Nicholas) goes on in wartime.



Sinterklaas arrives on a Sherman ARV vehicle as part of St Nicholas Day celebrations at Roosendaal, December 1944. #WW2 pic.twitter.com/U7leAPQ403