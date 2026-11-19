М оже ли нова археологическа находка да пренапише историята на най-романтичния град в света? На какво се натъкват учените на остров Сите, в сърцето на Париж и може ли това да даде отговор на един от най-големите археологически въпроси за произхода на френската столица: къде точно се е намирал древният галски град Лутеция?

По време на разкопки в двора на болницата Hôtel-Dieu археолози откриват останки от каменна и дървена отбранителна стена, следи от опустошителен пожар и овъглени семена. Предварителните датировки сочат периода между 200 и 30 г. пр. Хр., а съвкупността от находки поражда впечатляваща хипотеза – че това може да е част от укрепленията на селището на галското племе паризии.

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Какво е скрито под двора на парижката болница?

Археологическите проучвания започват през февруари 2026 г. и се провеждат в двора на френската болница, която се намира на остров Сите в историческия център на Париж. Те са част от превантивни археологически разкопки, възложени преди изграждането на две нови болнични сгради. Изследванията се осъществяват от Археологическото звено на Парижката община и Националния институт за превантивни археологически изследвания (Inrap), под научния и техническия надзор на Регионалната дирекция по културните въпроси на Ил дьо Франс (DRAC).

През лятото на 2026 г. ръководителят на разкопките Давид К. и екипът му попадат на останки от каменна стена, изградена без спойка. Постепенно се разкрива структура от камък и дърво, запазена на дължина около 20 m. Технологията на изграждането ѝ напомня характерните за късната желязна епоха галски укрепления.

Откритието буди още по-голям интерес заради следите от силен пожар, които се виждат по малкото запазени части от стените. Археолозите намират овъглени семена, свидетелстващи за наличието на складово пространство, както и останки от изгоряла дървена постройка. Пожарът вероятно е консервирал и съхранил част от археологическите структури и органичните материали.

Това ли е дълго търсената галска Лутеция?

Резултатите от радиовъглеродното датиране (с С14) поставят във времеви рамки откритите останки, приблизително между 200 и 30 г. пр. Хр. В съчетание с друга интересна особеност – голяма изкуствено оформена платформа от пясък и чакъл зад стената – тези данни насочват към възможността археолозите да са попаднали на част от отбранителната система на древна Лутеция.

Става дума за опидума – укрепено селище на галското племе паризии, от чието име произлиза съвременното название на град Париж. Една от хипотезите е, че стената е била опожарена през 52 г. пр. Хр., когато паризиите се изправят срещу римските войски на Юлий Цезар.

Засега обаче това са само догадки, необходимо е допълнително да бъдат установени предназначението на съоръжението, точната му възраст и връзката му с останалите археологически структури. Според специалистите находката е изключително ценна, тъй като подобни материални свидетелства за галска Лутеция са доста редки.

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Между разказите на Цезар и археологическите доказателства

Древният град Лутеция е познат предимно от древни архиви, предания и легенди. През 53 г. пр. Хр. римският пълководец Юлий Цезар посещава Лутеция на паризиите и свиква там събрание на галските племена. Година по-късно неговият военачалник Тит Лабиен води сражение с галите в района на града.

В своите записки Цезар описва Лутеция като укрепено селище на паризиите, разположено на остров в р.Сена. Според разказа му галите сами подпалват селищата си, преди римските войски да достигнат до тях, за да не оставят на противника възможност да ги използва.

В продължение на векове остров Сите се смята за най-вероятното местоположение на древна Лутеция. Описанието на Цезар съответства на географските особености на острова, свързан с бреговете чрез мостове и разположен в една от извивките на реката. Въпреки това археологическите доказателства за съществуването на значимо галско селище именно там са ограничени.

Откритието в Hôtel-Dieu може да промени разбиранията на света за Париж и неговата история, като осигури пряка материална връзка между съвременния град и описаната от Цезар галска Лутеция.

Каква ще бъде съдбата на останките от галска Лутеция?

Заради изключителната значимост на находката през септември 2026 г. Териториалната комисия за археологически изследвания в Централно-северния регион одобрява специален доклад, в който се посочва, че това откритие има сериозна значимост за световната история. Решението позволява на Регионалната дирекция по културните въпроси на Ил дьо Франс да възложи продължаването на разкопките с допълнителен екип и необходимите последващи процедури.

Археолозите се надяват предстоящите изследвания да изяснят няколко ключови въпроса:

Какво е било първоначалното предназначение на стената?

Кога е изградена и как е била разрушена?

Каква е връзката ѝ с платформата от пясък и чакъл?

Имало ли е промени в крайбрежната зона на р.Сена?

Съществуват ли по-стари културни пластове под откритата структура?

Отговорите могат да дадат по-голяма яснота за района, както и да помогнат за прецизирането на представите за устройството и развитието на древна Лутеция. На този етап археолозите разполагат с обещаваща съвкупност от доказателства, но предстои да проверят дали тя действително потвърждава хипотезата за галските укрепления. Така едно откритие под двора на парижка болница може да се окаже ключово за разгадаването на повече от две хилядолетия история на френската столица. Дали именно там, на малкия остров Сите е скрита древната тайна на галска Лутеция? Предстои да разберем?

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