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А кция на ДАНС и Националната агенция за приходите срещу фирми за бързи кредити се проведе в 6 града.

Само в София са били проверени 8 адреса, предава NOVA. В резултат на това поне един офис е запечатан. На този етап институциите не дават официална информация за причините за акцията.

Полицейският отряд "Кобра" с акция в заложни къщи в София

По първоначални данни обаче на няколко места са констатирани липса на касов апарат и безотчетни суми пари.

Ива Бонева станала свидетел на акцията. Тя сподели пред камерата на NOVA, че не е изненадана от нея, защото проверки се правят редовно.

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„Виждам, че влизат клиенти и казват, че са доволни от тях”, посочи Ваня, която работи във фирма за бързи кредити.