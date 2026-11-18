Г ръцката банкова група „Юробанк“, която притежава Пощенска банка в България, обяви, че е постигнала споразумение за придобиване на 65% от Първа инвестиционна банка (ПИБ).

Сделката е на стойност приблизително 650 млн. евро и предвижда изкупуване на акциите, притежавани от основателите на ПИБ Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев. Според официалното съобщение на „Юробанк“ цялата банка е оценена на около 1 млрд. евро.

След приключването на придобиването гръцката група възнамерява да отправи задължително търгово предложение за останалите акции на ПИБ.

Българската банка за развитие (ББР), която притежава около 18% от капитала на Първа инвестиционна банка, се е ангажирала да предложи своя дял в рамките на процедурата.

Придобиването на мажоритарния пакет се очаква да приключи през първата половина на 2027 г., при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения.

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След сделката се предвижда обединение на ПИБ с Пощенска банка. Според „Юробанк“ двете институции ще формират най-голямата банка в България по активи и депозити.

Юридическото обединение е планирано за последното тримесечие на 2027 г.

До приключването на сделката ПИБ ще продължи да работи самостоятелно, без промяна в обслужването на клиентите.

За финансиране на придобиването „Юробанк“ ще използва наличен свободен капитал и планирано увеличение на капитала със 750 млн. евро.