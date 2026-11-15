Свят

Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам

75-годишният музикант се появи с два бастуна на церемонията по въвеждането му в Залата на славата на рокендрола в Лос Анджелис. Въпреки че призна за отказ на бъбреците и черния дроб в миналото, легендарният барабанист увери феновете, че вече е добре

15 ноември 2026, 20:08
Фил Колинс за здравословните си проблеми: Не съм толкова зле, колкото изглеждам
Източник: Getty

Ф ил Колинс проговори открито за продължаващите си здравословни проблеми по време на рядка публична поява.

75-годишният музикант, който през годините се сблъска с редица сериозни заболявания, се пошегува, че „наистина не е толкова зле, колкото изглежда“, докато присъстваше на церемонията по въвеждане в Залата на славата на рокендрола за 2026 г. в Лос Анджелис в събота, 14 ноември, пише PEOPLE.

Колинс, който беше приет в Залата като член на групата Genesis през 2010 г., постигна същото признание и като солов изпълнител на събитието, проведено в театър „Пийкок“ в Лос Анджелис.

Излизайки на сцената, за да приеме отличието, връчено му от Травис Баркър, изпълнителят на хита „In the Air Tonight“ започна речта си с думите: „Благодаря ви много. Благодаря. Наистина не съм толкова зле, колкото изглеждам. Много по-добре съм“.

През цялата вечер Колинс използваше два бастуна - както при излизането си на сцената, така и на червения килим, където бащата на пет деца беше придружен от двете си дъщери Лили Колинс и Джоели Колинс, както и от сина си Никълъс Колинс (познат като Ник).

Носителят на награда „Грами“ нарече себе си „здрав човек вече“ и намекна от сцената, че може би работи върху нова музика.

„Трябва да кажа, че има много слухове за това дали ще пея, дали ще направя турне или албум, но още не сте чули последната ми дума“, заяви Колинс по време на церемонията в Лос Анджелис.

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По-късно в залата за пресконференции Колинс сподели повече подробности за това как здравословните му проблеми са се отразили на способността му да твори.

Пред репортерите той каза: „Е, казваш нещо веднъж и после трябва да отговаряш на въпроси за него вечно. Не мога да повярвам, че няма да направя нещо. Не ме бива много в това да не правя нищо“.

„Имам студио в къщата си. Това е малка къща в Швейцария. Имам малко студио, което управлявам сам. Трябва да се върна там, защото беше забавно. Не беше работа, беше удоволствие“, продължи Колинс. „Преди сам боравех с всичко, правех го съвсем сам. И оттам излизат някои наистина добри неща. Така че бих искал да се върна там“., добави той.

„В продължение на няколко години заобикалях отдалеч, за да не минавам покрай него, но сега сякаш отново ме привлича“, добави той. „А що се отнася до свиренето на живо, мисля, че дните ми като барабанист вероятно са приключили. Имах много тежък проблем с коляното - лявото коляно, на което ми направиха пет операции. Беше сменяно пет пъти и това означаваше, че прекарах доста дълго време в болница“., казва той.

Колинс обясни още, че бъбреците и черният му дроб са „започнали да отказват“ и не е бил сигурен дали ще оцелее, камо ли да продължи музикалната си кариера.

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„Всичко започна да се обърква“, спомня си музикантът. „Така че в един момент не мислех, че ще живея, а камо ли да тръгна отново на път. Но точно онзи ден си говорех с децата за това и всички се развълнуваха, включително и аз, че не е извън сферата на възможното да направя няколко концерта“., казва той.

„Имам страхотни приятели, които са велики музиканти и са били в моята група. Бих искал да сляза в студиото си, просто за да се забавлявам и да напиша музика, която се надявам да е достатъчно добра, за да я чуят хората и да ѝ се насладят“, добави той. „Така че това е процес в развитие“., каза още.

Преди въвеждането му на 14 ноември Колинс потвърди, че от Залата на славата са го поканили да пее на церемонията, но той е отказал предложението, тъй като не се е чувствал напълно готов.

Колинс се оттегли от свиренето на барабани през 2022 г., след като здравословното му състояние затрудни дори хващането на палките. През последните години той претърпя операции на гърба и коляното, а в документален филм от 2024 г. сподели, че свиренето на барабани от 5-годишна възраст е „взело своето“ върху ръцете и краката му.

През януари той каза пред BBC, че здравословните му проблеми са „нещо постоянно“ и има денонощна медицинска сестра, която живее при него. „Имах предизвикателства с коляното. Всичко, което можеше да се обърка при мен, се обърка“, каза той. „Разболях се от COVID в болницата. Бъбреците ми започнаха да спират работа. Всичко сякаш се струпа по едно и също време... Мога да ходя, макар и с помощ, знаете, патерици или нещо подобно“., добавя той.

През май звездата направи рядка публична поява заедно с бившата си съпруга Джил Тавелман, както и с Род Стюарт и Пени Ланкастър, на партито по случай 50-годишнината на фондацията „The King’s Trust“ в Бъкингамския дворец.

По време на благодарствената си реч в Залата на славата на 14 ноември Колинс погледна назад към кариерата си и изрази признателност към всички, които са били до него през годините, включително към трите си бивши съпруги, на които благодари, че са му дали „пет страхотни деца“.

Той също така сподели, че „наистина е имал огромен късмет“ да постигне такъв успех в музиката.

„Израснах с желанието единствено да свиря на барабани“, каза Колинс. „Това беше всичко, което исках да правя. От 5-годишна възраст само това съм правил. Всичко останало беше една наистина щастлива случайност. Не мога да повярвам, когато погледна назад как се стече животът ми, и имам толкова много хора, на които да благодаря“., доави той.

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