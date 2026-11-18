М агистрат от Националния съд на Испания в Мадрид започна наказателно разследване срещу певеца Хулио Иглесиас въз основа на жалба от две бивши негови служителки, които твърдят, че са станали жертви на сексуално посегателство, физическо насилие и унизително отношение, съобщава "Ройтерс", позовавайки се на съдебни документи.

Жалбата е подадена от правозащитната организация Women's Link Worldwide от името на две жени, които казват, че са работили в карибските имения на Иглесиас - в Доминиканската република и на Бахамите, в продължение на десет месеца през 2021 г.

Хулио Иглесиас е обвинен в сексуални посегателства и възможно изнасилване

Развитието следва разследване на американската медия Univision и испанското издание elDiario.es.

Все още няма отговор на запитванията на Ройтерс за коментар, отправени към представителите на Иглесиас. Преди време певецът определи обвиненията като „напълно неверни“ в свои публикации в социалните мрежи.

Хулио Иглесиас, който е на 83 години, е един от най-популярните латиноамерикански изпълнители в света с над 300 милиона продадени записа на 14 езика.

Разследващият съдия Антонио Пина посочва в решението си, че жалбата съдържа достатъчно предварителни доказателства, за да обоснове образуването на наказателно производство. Той добавя, че това не предрешава въпроса за достоверността на твърденията.

Според съдебното решение разследването ще обхване тази част от жалбата, която се отнася до евентуални престъпления срещу сексуалната свобода, както и до физическо насилие и унизително отношение. Ищците твърдят, че такива действия са извършени след 5 октомври 2021 г. Пина отхвърля точките от жалбата, които се отнасят до трафик на хора и престъпления, свързани с трудовите права.

Хулио Иглесиас отхвърли "неверните" обвинения в сексуален тормоз

По-рано тази година испанската прокуратура прекрати предварителното разследване срещу певеца с аргумента, че казусът не е в нейната юрисдикция, тъй като предполагаемите деяния са извършени в чужбина, а жалбоподателките не пребивават в Испания. Впоследствие жените подадоха директна жалба до висшия специализиран съд, който се съгласи да започне разследване.

Пина е разпоредил на двете жалбоподателки да дадат показания лично на 3 февруари 2027 г.