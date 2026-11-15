Зеленски обвини SpaceX в ограничаване на скоростта на терминалите Starshield

У краинският президент Володимир Зеленски обвини компанията SpaceX, че ограничава скоростта на сателитните терминали Starshield, като заяви, че тази мярка пречи на украинските дронове-прехващачи да преследват руските реактивни дронове „Шахед“. В изявление, публикувано в Telegram, Зеленски посочи, че украинските дронове-прехващачи губят връзка с операторите си, когато развият скорост над 161 километра в час, което затруднява преследването и прихващането на по-бързите руски дронове „Шахед“.

Той настоя, че ограниченията се отразяват на способността на Украйна да защитава енергийната си инфраструктура от руските атаки, предаде Анадолската агенция. „Руснаците атакуват подстанции с дронове „Шахед“. Много от тези удари достигат целите си именно заради ограниченията на скоростта на терминалите Starshield по фронтовата линия и във временно окупираните територии, които все още са в сила“, каза той. „Очакваме тези ограничения да бъдат премахнати. Защитата на човешките животи и на украинската енергетика преди зимата зависи пряко от това“, добави Зеленски.

Украинският президент съобщи, че е възложил на Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и президентската администрация да координират действията си възможно най-тясно с американската страна и със SpaceX по този въпрос.

Хронология на ограниченията и мащабът на руските атаки

Украински представители заявиха, че на 14 октомври SpaceX е въвела ограничение на скоростта от 161 км/ч за терминалите Starlink и Starshield в Украйна, а на 24 октомври украинското министерство на отбраната съобщи, че терминалите отново функционират при по-високи скорости. На 12 ноември обаче Зеленски заяви, че терминалите Starshield отново губят връзка при движение със скорост над 161 км/ч, докато според украинското военно разузнаване руските реактивни дронове „Шахед“ могат да достигат скорост от 300 до 400 километра в час. През октомври министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет съобщи, че Пентагонът не е издавал никакви нареждания за ограничаване на работата на Starshield.

Украинският президент съобщи още, че през последната седмица руските сили са използвали срещу Украйна над 2300 ударни дрона, 1590 управляеми авиобомби и 15 ракети от различни видове. По думите на Зеленски атаките са засегнали енергийни обекти в Запорожие и областите Сумска, Одеска, Житомирска и Кировоградска, както и железопътната инфраструктура в Днепропетровска, Харковска и Запорожка област.