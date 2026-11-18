М инистърът на културата Евтим Милошев връчи традиционните отличия „Златен век“ на близо 50 изявени творци, артисти, читалищни и научни дейци, представители на литературните среди и културни организации. Церемонията се състоя в Балната зала на Националната галерия – Двореца в София и бе посветена на Деня на народните будители.

„Това е най-голямото отличие в системата на Министерството на културата. То е признанието и благодарността на държавата към всички творци на културния фронт, към всички хора, които отдават енергията си, таланта и чувствителността си за развитието на изкуствата и културата в България“, подчерта министър Евтим Милошев в началото на церемонията.

Той отбеляза, че отличията се връчват по повод Деня на народните будители, но хората, които ги получават, са посветили живота си на будителството. „Това са хора, за които будителството не е един ден, не е празникът. Това са хора, които са отдали целия си живот и са яркото доказателство, че будителите не са само в учебниците по история и литература. Будителите са сред нас“, посочи министърът. Той определи церемонията като емоционален празник, в който държавата отдава признание и благодарност на хората на културата.

На събитието присъстваха и заместник-министрите на културата доц. д-р Пламен Славов, Марина Василева и д-р Зорница Грекова.

Празничната атмосфера бе допълнена от музикални изпълнения на талантливи деца от Националното музикално училище „Любомир Пипков“. Публиката чу „Фантазия – импромптю“, оп. 66 от Фредерик Шопен в изпълнение на Калин Матакиев (пиано), „Рондо“ от Марин Вълчанов в изпълнение на Алекс Стойнев (саксофон), с акомпанимент на рояла от Младен Тасков, както и „Скерцо“ от Юлиус Кленгел в изпълнение на Сибила Петрова (виолончело), отново с акомпанимент на Младен Тасков. В програмата се включи и Никола Тодоров.

С отличията „Златен век“ Министерството на културата традиционно отдава признание на личности с принос към развитието и съхраняването на българската култура и духовност.

Източник: МК

С награда на Министерство на културата за изключителен принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители „Златен век“ – огърлие, грамота:

Маестро Найден Владиславов Тодоров – диригент

Проф. д-р Пламен Димитров Митев - историк, професор по история на България в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалист по история на Българското възраждане и по повод 70-тата му годишнина.

С награда на Министерство на културата за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – звезда, грамота:

Чавдар Стоев Шинов – писател и кинодраматург и по повод 85-та годишнина.

Боряна Пунчева - сценарист, режисьор и продуцент и по повод 70-тата ѝ годишнина.

Елдора Атанасова Трайкова – режисьор и по повод 70-тата ѝ годишнина

Киран Янков Коларов – режисьор и по повод 80-тата му годишнина

Иван Савов Савов – актьор и по повод 70-татата му годишнина

Ас. Петър Тодоров Калчев – археолог, директор на Регионален исторически музей – Стара Загора

Димитър Георгиев Пиронков – историк, преподавател, бивш директор на Дирекция на музеите – Копривщица.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – златен, грамота:

Кольо Георгиев Колев – белетрист, писател, драматург и общественик и по повод 100-та годишнина.

Михаил Христов Йосифов – тромпетист, композитор, аранжор и преподавател и по повод 50-тата му годишнина.

Велислав Стоянов - тромбонист, композитор, аранжор и преподавател и по повод 50-тата му годишнина

Асен Наков – солист и хореограф и по повод 50-тата му годишнина.

Д-р Пламен Валентинов Петров – изкуствовед и директор на Художествена галерия – Казанлък

Стефан Христов Стефанов – дългогодишен ръководител на отдел „Пространствено художествено оформление и техническо обезпечаване“ в Националния исторически музей.

С почетен знак за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители – „Златен век“ – печат на Цар Симеон Велики – сребърен, грамота:

Иван Маринов Вълов – писател, поет, журналист, публицист и литературен критик и по повод 95-тата му годишнина

Костадин Младенов Златков – български журналист и писател и по повод 95-тата му годишнина.

Павла Евгений Раковска - редактор и сценарист и по повод 75-та ѝ годишнина.

Людмила Димитрова Николова Христозова - филмов критик, автор, редактор и преподавател

Татяна Георгиева Пандурска – сценарист, режисьор и продуцент

Ивайла Александрова Чаушова – журналист, редактор и по повод 75-тата ѝ годишнина.

Вергиния Василева Костадинова - режисьор и сценарист и по повод 70-тата ѝ годишнина

Соня Александрова Кирицова – заместник-директор на Националния литературен музей

Иван Христов Христов – директор на Исторически музей – Дряново

Доц. д-р Петранка Неделчева-Мегала – ръководител на отдел „Експозиционен“ в Националния исторически музей

Д-р Любен Домозетски – заместник-директор на Софийска градска художествена галерия.

С Плакет „Принос в развитие на културата“ и грамота за значим принос за развитието и популяризирането на българската култура и изкуство и по повод 1 ноември – Ден на народните будители:

Захари Иванов Йорданов – български писател, общественик и преводач и по повод 80-тата му годишнина.

Нели Дечева Недева – българска есеистка, поетеса и журналистка и по повод 80-та ѝ годишнина.

Николай Стефанов Шопов – писател и публицист и по повод 80-тата му годишнина.

Държавна агенция „Архиви“.

Бойко Василев Коцев – дипломат, юрист и писател и по повод 70-тата му годишнина.

Наталия Ерменкова – писателка, поетеса и публицист и по повод 75-тата ѝ годишнина.

Иван Владимиров Тонев – оператор, режисьор и продуцент и по повод 65-тата му годишнина.

Настимир Николов Цачев – продуцент, аниматор, художниц и режисьор и по повод 70-тата му годишнина.

Пенчо Кунчев Кунчев – автори в българската анимация и по повод 75-тата му годишнина.

Богдан Хараламбов – танцов артист

Хора на пловдивските момчета „Стефка Благоева“ - 50 години от създаването на Хора

Национален военноисторически музей – по повод 110 години от основаването.

Регионален исторически музей – Силистра.

С Грамота за принос в развитието и утвърждаването на българската култура и национална идентичност и повод 1 ноември - Ден на народните будители се отличават:

Нели Троянова – читалищен деец

Елисавета Любомирова Шапкарева - поетеса и по повод 70-тата ѝ годишнина

Владислав Данаилов Кацарски – журналист, поет, писател и общественик и по повод 60-тата му годишнина

Минка Минчева – журналист

Народно читалище „Проф. Д-р Асен Златаров – 1961“ - гр. Хасково – за 65-годишнина от основаването му

Цветан Ангелов Дочев - хуморист, писател и местен краевед

Елена Димитрова Ацинова – културен деятел

Духов оркестър „Костадин Манов“ - 70 години от създаването му

Неда Живкова – главен уредник в Софийска градска художествена галерия

Николета Гологанова – главен уредник в Софийска градска художествена галерия.