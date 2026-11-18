Б ури и силен вятър оставиха десетки населени места в Северна България без ток.

Заради усложнената метеорологична обстановка има прекъсвания на електрозахранването в 48 населени места в 12 общини, съобщават от ЕРМ Запад.

Бури и градушки удариха в България

В област Враца са засегнати общините Враца, Козлодуй, Борован, Бяла Слатина, Оряхово и Хайредин. Без ток са останали град Враца и селата Веслец, Баница, Върбица, Голямо Пещене, Оходен, Мало Пещене и Мраморен. Прекъсвания има в Крива бара, Бутан и Козлодуй, както и в Борован, Сираково и Добролево.

В община Бяла Слатина проблеми с електрозахранването са регистрирани в девет населени места - Бяла Слатина, Галиче, Габаре, Търнава, Алтимир, Попица, Соколаре, Враняк и Бъркачево. В община Оряхово засегнати са Бърдарски геран, Остров, Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец и Оряхово. Без ток са и Хайредин, Михайлово и Манастирище.

Прекъсвания има и в област Плевен - в Дивчовото, Крушовица и Долни Дъбник. В област Монтана засегнати са Вълчедръм, Черни връх, Септемврийци, Бъзовец, Монтана, Долно Белотинци, Якимово, Дългоделци, Долно Церовене, Замфир и Лом. Проблеми с електрозахранването има и в град Кула.

От ЕРМ Запад предупреждават за прекъсвания в засегнатите райони, като възстановяването на електрозахранването зависи от отстраняването на повредите по мрежата.

Снежни бури и ураганни ветрове удариха България

Жълт код за опасно време бе обявен за 18 ноември в девет области, като в три от тях - Видин, Монтана и Враца, се очакваха и значителни валежи от дъжд.

По данни на НИМХ вятърът от юг-югозапад достига скорост 14-19 м/сек, а поривите могат да достигнат 24 м/сек (около 86 км/ч). Очакваните количества дъжд в Северозападна България са между 20 и 30 литра на квадратен метър.

Предупреждение за силен вятър е издадено още за София-град, София-област, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали.