И зраелската армия започна военна операция в централната част на Ивицата Газа, западно от така наречената Жълта линия, която разделя териториите под контрола на „Хамас“ и Израел след влизането в сила на примирието миналата година.
Израел възобнови бойните си действия в Газа
„Израелските отбранителни сили започнаха по-рано днес целенасочена операция в Ивицата Газа, западно от Жълтата линия, за да отстранят заплаха за израелските военнослужещи, действащи в района“, заявиха от армията на Израел.
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Израелски танкове заемат позиции източно от бежанския лагер Нусейрат.
The Israeli military says its forces have begun what it described as a “concentrated operation” in three areas of central Gaza, west of the yellow line. The military said the operation aims to “eliminate a threat” to its forces. 🔴 LIVE updates: https://t.co/G8CP44MiSK https://t.co/F1OYKNADlu— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026