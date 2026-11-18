И зраелската армия започна военна операция в централната част на Ивицата Газа, западно от така наречената Жълта линия, която разделя териториите под контрола на „Хамас“ и Израел след влизането в сила на примирието миналата година.

Израел възобнови бойните си действия в Газа

„Израелските отбранителни сили започнаха по-рано днес целенасочена операция в Ивицата Газа, западно от Жълтата линия, за да отстранят заплаха за израелските военнослужещи, действащи в района“, заявиха от армията на Израел.

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Израелски танкове заемат позиции източно от бежанския лагер Нусейрат.