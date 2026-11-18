К омисията за защита на потребителите (КЗП) взе решения за завеждане на представителни (колективни) искове за защита на колективните интереси на потребителите срещу четири дружества – банка, фирма за автомобили под наем, туроператор и търговец на комплекс с апартаменти за туристически цели.

Обект на представителен иск ще бъдат неравноправни клаузи в Общите условия на договори на банка за предоставяне на кредити на студенти и докторанти с държавна финансова подкрепа. Банката не се е съобразила с препоръките на Комисията, поради което се пристъпва към завеждане на колективен иск в съда за прогласяването на неравноправните клаузи за нищожни.

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Проблем с наличието на такива клаузи Комисията установи и при популярна компания на автомобили под наем, при ползване на чиито услуги потребителите са третирани неравноправно. В КЗП са постъпили множество жалби, отправени са препоръки за отстраняване на неравноправните клаузи, търговецът не ги е взел под внимание и Комисията завежда представителен иск срещу компанията.

Представителен иск се завежда и за пакетни пътувания на туроператор, в чиито общи условия се указва, че той не носи отговорност при несъществени промени в полетните разписания на авиокомпанията, направени след извършена резервация, без да посочва кои промени счита за несъществени. Същият третира неравноправно потребителите и по линия на срокове, прехвърляне на договор към трето лице, форсмажорни обстоятелства, действия по смяна на хотел с друг от същата категория, дължими неустойки и др., които по различни закони следва да предоставя, но в Общите му условия това не е предвидено.

Комисията завежда четвъртия иск по повод стопанисване и управление на общи части в комплекси с туристическо предназначение. В тях по отношение на апартаменти на собственици се прилагат неравноправни клаузи, които задължават потребителите да приемат правила, с които те не са имали възможност да се запознаят преди сключване на договора. Също така се дава възможност на търговеца еднолично да създава задължителни правила със самостоятелен нормативен характер в етажната собственост.

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Установени са и неравноправни клаузи, свързани с ограничаване достъпа на потребителите до общите части на сградата при забава на плащането, задължаване на собствениците на апартаменти да приемат и да спазват правила, противоречащи на Закона за управление на етажната собственост, клаузи, прехвърлящи задължения от търговеца на собствениците, което е нарушение на закона, клаузи свързани с размери на месечни и годишни такси, клаузи за начисляване на допълнителни плащания към търговеца, които не следва да се дължат, клауза със задължение за собствениците да „обещаят“ и да поемат ангажимент, че при евентуално бъдещо прехвърляне на собствеността им към трето лице, това трето лице ще сключи същият договор с търговеца, в противен случай да се заплаща необосновано висока неустойка, както и противоречаща със закона възможност търговецът да прехвърли вземанията си по договора на трето лице, без да уведоми за това потребителя.

Завеждането на представителни искове от страна на КЗП е важен приоритет в работата на Комисията и не изисква засегнатите потребители да участват в съдебния процес. Комисията се ангажира да защитава колективно интересите им в случаите на установяване на неравноправни клаузи в договорите, поставящи потребителите в по-неизгодна позиция и увреждащи икономическите им интереси.

От началото на 2025 г. до момента, за почти 3 години, КЗП е завела 32 представителни иска, като по 12 от тях резултатите са в полза на Комисията и респективно на потребителите, а останалите 21 случая са все още в съдебна фаза и се очаква решение на съда.