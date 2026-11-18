Р умънските гранични полицаи и митнически служители откриха над 181 000 цигари, близо 619 000 тютюневи стика за устройства за нагряване и стотици електронни устройства за пушене при две проверки на превозни средства, управлявани от български граждани, в района на Калафат.

Общата стойност на установените стоки достига приблизително 970 000 румънски леи (около 181 хил. евро - бел. ред.), съобщи румънската гранична полиция днес.

Първата проверка е извършена вчера около 6:15 часа в района на пункта за плащане на такси при моста Калафат–Видин.

65 000 цигари иззеха митничари на Кулата

За проверка бил спрян камион с българска регистрация, пътуващ от България към Унгария. Превозното средство било управлявано от 48-годишен български гражданин, който според представените документи превозвал колетни пратки.

При подробния оглед на ремаркето служителите открили четири палета с кашони, съдържащи 136 200 цигари с български акцизен бандерол, 618 800 тютюневи стика за устройства за нагряване и 380 устройства за електронно пушене.

Шофьорът не успял да представи документи за произхода на стоките.

Няколко часа по-късно, около 19:00 часа, смесен екип на граничната полиция и митниците спрял на същото място лек автомобил с белгийска регистрация, управляван от друг български гражданин.

Автомобилът пътувал от България към Румъния.

Четирима българи са арестувани в Румъния за контрабанда на цигари

При проверката полицаите открили 2250 кутии цигари, или общо 45 000 къса, укрити в два лични багажа и в отделението за резервната гума.

Стойността на цигарите е оценена на около 70 000 румънски леи. И в този случай водачът не представил документи, удостоверяващи произхода на стоката.

Румънските власти разследват случаите като предполагаеми нарушения на данъчното законодателство, свързани с притежаването и търговията с акцизни стоки без необходимата маркировка или документи.

Всички открити цигари са иззети и предадени за съхранение като веществени доказателства на териториалната служба на граничната полиция в окръг Долж.

Разследването продължава, като компетентните органи трябва да установят обстоятелствата около превоза и евентуалната наказателна отговорност на участниците.