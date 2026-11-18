П ринцът и принцесата на Уелс пътуваха до Ню Делхи за важен дипломатически ангажимент след три дни в Индия

Кейт Мидълтън и принц Уилям приключиха тридневната си обиколка в Индия със среща с министър-председателя Нарендра Моди на 18 ноември. Принцът и принцесата на Уелс пътуваха от Мумбай до Ню Делхи, за да се срещнат с индийския лидер в официалната му резиденция. Срещата отбеляза важен дипломатически момент за бъдещите крал и кралица, които продължават да поемат все по-значими международни роли, пише PEOPLE.

Kate Middleton and Prince William End India Tour with High-Profile Meeting with Prime Minister Narendra Modi https://t.co/sGOOh8ZRen — People (@people) November 18, 2026

Кейт Мидълтън и принц Уилям увенчаха интензивното си посещение в Индия с един от най-важните си ангажименти досега.

Принцът и принцесата на Уелс, и двамата на 44 години, се срещнаха с индийския премиер Нарендра Моди в частната му резиденция в Ню Делхи в сряда, 18 ноември, с което сложиха край на тридневната си визита с дипломатическа среща на високо равнище.

За повода Кейт отдаде почит на страната домакин с костюм от прочутия индийски моден дизайнер Гаурав Гупта, продължавайки да представя творчеството на местни дизайнери по време на цялото пътуване.

Двойката пътува с редовен пътнически полет на авиокомпания "Еър Индия" за разстоянието от около 1370 километра от Мумбай до Ню Делхи след три дни на ангажименти, посветени на екологичните иновации, устойчивата мода и културните връзки между Индия и Обединеното кралство.

Описана от двореца Кенсингтън като "подобаващ завършек" на "няколко много специални дни в Индия", срещата подчерта значението на отношенията между двете страни, както и нарастващата роля на Уилям и Кейт на международната сцена.

Преди посещението говорител на двореца Кенсингтън подчерта, че Обединеното кралство и Индия "споделят едни от най-важните международни отношения", с връзки, обхващащи търговията, инвестициите, отбраната, сигурността, технологиите, образованието и културата.

"Тази среща отразява значението на тези отношения, както и ролята, която Техни Кралски Височества могат да играят в отбелязването и укрепването на връзките между нашите две страни", заяви говорителят.

За Уилям срещата отбеляза още една стъпка в разширяващата му се дипломатическа роля като престолонаследник. През последните години принцът на Уелс се срещна със световни лидери, включително с президента Доналд Тръмп, както и с лидери в Бразилия и Южна Африка по време на посещения, свързани с неговата награда "Ъртшот".

The Prince and Princess of Wales meet Indian PM Narendra Modi https://t.co/NbzfLDzHHp — Siddhant Mishra (@siddhantvm) November 18, 2026

"Принцът много добре осъзнава отговорността, която носи неговата позиция, както и приноса, който може да има, като обединява хората и подкрепя отношенията, които са от значение за Обединеното кралство", посочи говорителят на двореца Кенсингтън.

Той подчерта и значението на участието на Кейт, като добави: "Особено специално е и това, че принцесата ще бъде до него на тази среща."

Срещата се състоя десетилетие след първото съвместно посещение на Уилям и Кейт в Индия през 2016 г., когато те обиколиха страната и съседен Бутан. Разговорите им с Моди вероятно ще засегнат както настоящото пътуване на двойката, така и "щастливите спомени", които са създали по време на визитата си преди 10 години.

По-рано през деня двойката посети училище, в което жени от уязвими общности усъвършенстват традиционни занаятчийски умения и получават възможности за икономическа независимост. След това двамата се разделиха за самостоятелни ангажименти из оживения град Мумбай. Кейт посети родилна болница, продължавайки да разширява мисията си за ранното детско развитие на международната сцена, докато Уилям се докосна до магията на Боливуд, наслаждавайки се на танцово представление по време на посещение зад кулисите на продуцентската компания "Дхарма Продъкшънс".

Първата официална задгранична обиколка на двойката заедно от четири години насам беше съсредоточена основно върху наградата "Ъртшот" на Уилям, чиято шеста годишна церемония по награждаването се проведе в Мумбай във вторник, 17 ноември.

На звездното събитие Кейт направи ослепителна поява в пурпурна рокля анаркали от индийската дизайнерка Махима Махаджан, преди да изненада публиката с рядка реч за лечебната сила на природата.

"Видях от първа ръка как природата има силата да лекува и обогатява ежедневието ни", каза принцесата в изказване, което придоби особено силен отзвук след битката ѝ с рака.

Визитата отбеляза важен международен етап за двойката, съчетавайки екологичната мисия на Уилям, работата на Кейт в областта на ранното детство и общата им роля в укрепването на отношенията на Великобритания в чужбина.