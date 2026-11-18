З адържана е 27-годишна българска гражданка с пет-шест килограма наркотични вещества от вида на амфетамините. Акцията е проведена от сектор „Наркотици" към Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Това съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Николай Пелтеков. Акцията е проведена в резултат на активна работа на сектора и получената оперативна информация от тях, че задържаната жена зарежда дилъри с наркотични вещества с цел последващо разпространение.

"Задържаната няма предишни криминални прояви, има само оперативна информация, че се занимава с това", обясни той.

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Пелтеков посочи, че е придобита информация, която е разширена и са се провели различни по вид оперативни мероприятия, за да се достигне до мястото, на което тя трябвало да получи наркотика с цел последващо предаване.

Той посочи, че пликът с наркотиците е открит в храст, като обясни, че в някои от случаите, от съображение за сигурност, наркотиците не се предават от ръка на ръка, за да може да се скъса връзката с получателя.

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Има оперативна информация конкретно за нея, че изпълнява подобна дейност и е било осъществено наблюдение и върху нея, и върху мястото. Пелтеков допълни, че имат достатъчно информация, която ще бъде документирана в предстоящото досъдебно производство и ще бъде доказано по категоричен начин, че задържаната има общо с тази дейност.