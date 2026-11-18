П истолет, закачен за дрон, свален над гръцки затвор, вероятно е бил предназначен за българин, излежаващ доживотна присъда за убийство. Това съобщава „Прото тема“. Ситуацията се развила в затвора в Ханя на остров Крит, където българският гражданин изтърпява наказанието си.

Инцидентът е станал вчера следобед. Външната охрана на затвора забелязала дрона и задействала системата за противодействие на безпилотни летателни апарати. Машината била унищожена, а пистолетът паднал във външната зона на затвора.

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Записите от охранителните камери показали как един от затворниците се приближава до оръжието. При последвалата проверка в килиите и общите помещения пистолетът бил открит в кофа за боклук.

Според „Прото тема“ разследващите проверяват дали доставката е била предназначена за българския затворник, чието име не се съобщава. Той излежава доживотна присъда за убийството на бизнесмена Янис Макрис, застрелян през 2018 г. в атинското предградие Вула.

Българинът е бил разследван и във връзка с убийството на затворника Андонис Пападатос в затвора Домокос в Централна Гърция през февруари 2026 г.

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Случаят с пистолета е вторият опит за вкарване на забранени предмети в гръцки затвор с помощта на дрон в рамките на два дни. Вчера беше съобщено за безпилотен апарат, засечен над затвор в Северна Гърция, който превозвал пакет с два мобилни телефона. Надзирател забелязал дрона и подал сигнал, след което била задействана тревога.