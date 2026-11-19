В нимание, силен вятър! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е жълт код за илен вятър в части от страната за четвъртък, 19 ноември.

В четвъртък вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад и след обяд ще се усилва. Облачността ще е променлива, след пладне предимно значителна. В западните райони след обяд ще превали.

Повишението на температурите ще продължи и максималните ще бъдат между 17° и 22°.

В София максималните температури са около 19°.

Предупреждение за опасно време с жълт код е обявено за областите: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Добрич, Варна, София-град, София област

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни за летящи във въздуха предмети. По тази причина са възможни локални нарушения на обичайните дейности на открито, посочват синоптиците.

Над планините облачността ще предимно значителна. След обяд в масивите от Западна България ще превали. Ще духа силен, след обяд и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 6°.

Над Черноморието облачността ще бъде променлива. Преди пладне ще духа до умерен югозападен вятър. След обяд ще се ориентира от юг-югоизток и ще се усилва. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 14°-15°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. За кратко ще се повиши, но към края на деня ще започне отново да се понижава.

В петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. Ще се задържи все още сравнително топло с минимални температури между 9° и 14°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°.

В събота ще е ветровито и все още сравнително топло. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. На места от запад на изток ще превали дъжд.