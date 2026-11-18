Е вропейската комисия съобщи, че създава Служба по въпросите на санкциите, която да обедини опита на институцията за целия жизнен цикъл на санкциите - от разработването на политиката до нейното прилагане, осигуряване на спазването й и предотвратяване на заобикалянето й, включително чрез взаимодействие и работа с държави извън ЕС.

Този подход ще осигури съгласувателна роля за ЕС по отношение на санкциите и е приложим за всички санкционни режими, особено по отношение на Русия и Беларус, както и на Иран и Северна Корея, се посочва в съобщение на комисията. Службата ще подпомага държавите от ЕС с по-бързи насоки за спазване на правилата, за обмен на данни, както и с икономически и технически оценки, за да се осигури уеднаквено прилагане на европейските мерки.

ЕК: Нарушаването на санкции на ЕС да бъде европейско престъпление

Нахлуването на Русия в Украйна и реакцията на ЕС промениха характера на санкциите, като те се превърнаха във външнополитически инструмент и ключово средство за отговор на сериозни международни предизвикателства, се допълва в съобщението. От началото на руското военно нападение срещу Украйна ЕС прие 21 решения за разширяване на санкциите.

Службата на ЕС по санкциите ще бъде създадена в рамките на Генералния секретариат на ЕК и ще работи под надзора на еврокомисаря по финансовите услуги. Основната част от дейността на новата служба ще бъде подпомагането на специалния пратеник на ЕС по въпросите на санкциите, чиято роля е решаваща за усилията срещу заобикалянето на ограничителните мерки, уточнява комисията. Със службата ще сътрудничат дирекциите на ЕК по финансова стабилност, по търговия и данъчно облагане, Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

ЕК предлага нарушението на санкциите на ЕС да бъде обявено за европейско престъпление

Комисията назначава Ларс Даниелсон за международен специален пратеник по въпросите на прилагането на санкциите на ЕС. Той ще поеме длъжността на 6 февруари догодина, когато изтича мандатът на сегашния пратеник Дейвид О'Съливан. Даниелсон, кариерен шведски дипломат с богат опит, е заемал висши длъжности в кабинета на министър-председателя на Швеция, включително като държавен секретар по международните въпроси и въпросите на ЕС, а между 2016 и 2023 г. е бил посланик и постоянен представител на Швеция към европейските институции, се отбелязва в съобщението.