Ч ерно море напълно оправдава името си - разположено между Европа и Азия, то от векове е известно като изключително коварен участък за корабоплаването, пазещ дълбините си пълни с корабокруширали плавателни съдове.

В края на 2017 г. екип от британски и български изследователи прави зашеметяващо историческо откритие на повече от миля дълбочина под черноморските вълни. Учените попадат на забележително добре запазена структура на древногръцки търговски кораб, датиран отпреди повече от 2400 години. Това го превръща в най-стария запазен цял кораб в света, познат на човечеството.

Откритието обаче е само едно от общо 60 потънали исторически плавателни съда, засечени от екипа в същия участък на морското дъно - сред които римски търговски кораби и казашки нашеснически флотилии от XVII век.

Живата илюстрация от „Одисея“ на Омир

Проектът Black Sea Maritime Archaeological Project (MAP) започва през 2015 г. с цел да проучи как промените в морското равнище са оформили подводния пейзаж край бреговете на България. Вместо това обаче роботите на дъното се сблъскват с нещо невероятно.

Самият дизайн на 23-метровия кораб е нещо, което изследователите никога дотогава не са виждали на живо. Формата му обаче изненадващо им се струва позната откъде другаде, ако не от... древногръцката керамика – конкретно от известната „Ваза със сирените“, изложена в Британския музей.

Вазата е украсена с изящни изображения на Одисей, митичния цар на Итака, завързан за мачтата на древногръцки кораб, за да устои на песните на опасните същества сирени. Новооткритият черноморски кораб поразително прилича на плавателния съд, нарисуван върху древногръцкия съд.

Защо корабът е оцелял непокътнат?

Когато изследователите взимат малка проба от кораба за радиовъглеродно датиране, се оказва, че той е на над 2400 години (самата ваза е с около 80 години по-стара).

Уникалната му запазеност - включително кърмовото му устройство и пейките за гребците – се дължи на така наречените „аноксични“ (бедни на кислород) условия в дълбините на Черно море. На дълбочина над 2 километра там няма достатъчно кислород, който да поддържа живот или организми, способни да разградят или изядат дървената конструкция през вековете.

„Кораб от класическата епоха, оцелял цял на дълбочина над 2 километра вода, е нещо, което никога не бих повярвал, че е възможно“, споделя проф. Джон Адамс от Университета в Саутхмптън, ръководител на изследователския проект.

Професор Алис Робъртс отбелязва: „Всеки потънал кораб е малка капсула на времето. Научаваме неща за корабостроенето, които преди не знаехме, особено за древногръцките търговски съдове, за които досега липсваше толкова запазена информация“.

Има ли по-стари кораби?

Макар че през октомври 2026 г. турското Министерство на културата и туризма обяви откриването на бронзов кораб край бреговете на Анталия, датиран на между 4400 и 4700 години (признат от Гинес за най-стария известен кораб, макар от него да са останали само амфори и каменни котва), черноморската находка остава най-старият кораб в света, оцелял с голяма част от своята структура непокътната.