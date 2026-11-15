Скандалът в Nvidia: Заподозряната в шпионаж за Китай напуснала Megaspeed още през 2025 г.

А лис Хуанг, заподозряна в шпионаж в полза на Китай, която е свързвана с бившия ръководител на Nvidia Дженсън Хуанг, е напуснала изпълнителната си длъжност в Megaspeed през август миналата година, съобщиха от компанията, пише ВВС.

Дженсън Хуанг подаде оставка като главен изпълнителен директор на гиганта за чипове с изкуствен интелект Nvidia, след като стана ясно, че е имал предполагаеми извънбрачни връзки с Алис Хуанг, както и с една от своите служителки.

Megaspeed е най-големият купувач на чипове на Nvidia в Югоизточна Азия, а скандалът в Nvidia повдигна въпроси относно вероятността високотехнологични чипове за изкуствен интелект да са попаднали в Китай въпреки американските ограничения за износ.

Базираната в Сингапур компания заяви в неделя, че е започнала вътрешно разследване на своята дейност.

Suspected China spy linked to Nvidia's ex-boss left in 2025, Megaspeed says https://t.co/5XpACNqB8Q — BBC News (World) (@BBCWorld) November 15, 2026

Оттам посочиха, че са запознати с публикации, „съдържащи твърдения за нашия бизнес, верига за доставки и глобални операции, които не са подкрепени с проверими доказателства“.

Компанията добави, че „извършва легитимен и законен бизнес“ и е „наела външни правни консултанти за провеждане на задълбочено вътрешно разследване“.

В петък министърът на финансите на САЩ Скот Бесент обвини министерството на търговията, оглавявано от колегата му от кабинета на Тръмп Хауърд Лътник, че не е успяло да осъществи надлежен контрол върху износа на високотехнологични чипове.

Бесент заяви пред CNBC, че няколко агенции „от месеци са настоявали Megaspeed да бъде включена в списъка със санкционирани субекти... но Министерството на търговията държи химикалката... и ще трябва да попитате тях за вътрешните им процедури“.

Така нареченият списък със санкционирани субекти ограничава търговията на САЩ с чуждестранни фирми и физически лица.

Лътник е призован да даде показания пред Банковата комисия на Сената следващия месец относно ролята на неговото ведомство в разрешаването на Nvidia да изнася своите модерни чипове.

Други комисии в Конгреса поискаха както от Лътник, така и от неговото министерство да запазят всички документи, свързани с Nvidia и Дженсън Хуанг.

Megaspeed е заподозряна в предоставянето на скрит достъп до чипове на Nvidia на китайски компании чрез своите центрове за данни в Малайзия, Индонезия и Тайланд.

The Singapore-based company at the center of the scandal that brought down Nvidia CEO Jensen Huang said Sunday that suspected Chinese spy Alice Huang left the company in 2025. It also denied any wrongdoing, saying it "conducts legitimate and lawful business." https://t.co/qDXXUKsvJK — CBS News (@CBSNews) November 15, 2026

На Nvidia е забранено да продава своите модерни чипове на Китай.

Въпреки че Сингапур не забранява трансфера на модерни чипове за изкуствен интелект към компании в чужбина, подобни действия могат да нарушат американския контрол върху износа.

Сингапур заяви, че макар да не прилага „едностранни мерки за контрол върху износа, наложени от други държави“, очаква от всички компании под негова юрисдикция да спазват тези разпоредби.

От Megaspeed подчертаха, че компанията „проектира и поддържа своите глобални рамки за оперативен контрол и контрол на веригата за доставки така, че да спазва всички приложими закони и регулаторни режими“. Оттам допълниха, че това включва „изискванията на САЩ за контрол върху износа и правилата на местната юрисдикция на всеки пазар, на който оперираме“.

Китай отрече Алис Хуанг да е шпионин и предупреди САЩ да не използват скандала като „претекст за налагане на технологична блокада“ върху технологиите с изкуствен интелект.