Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина

В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня

22 ноември 2025, 19:07
Силен снеговалеж изненада Босна и Херцеговина
Източник: iStock

С илен снеговалеж изненада цяла Босна и Херцеговина, като причини и проблеми в движението, а някои пътни участъци бяха изцяло затворени. 

Баня Лука – столицата на босненската Република Сръбска, се събуди с лека снежна покривка тази сутрин в деня на предизборна тишина преди предсрочните президентски избори утре. Въпреки че снегът е мокър, той все пак успя да натрупа през деня и към момента всички сгради и автомобили са с дебели снежни шапки. Въпреки влошените метеорологични условия местните все пак са по улиците – децата правят снежни човеци, а малки снегорини и работници с лопати и дъждобрани постоянно почистват централните улици.

Въпреки че прогнозата за времето обеща сняг днес, Баня Лука е изненадана от натрупващите се преспи, като екипите на терен не могат да се справят с почистването на снега на всички пешеходни зони в града, съобщава местното полицейско управление. Квартал Доня Кола е без ток и вода, съобщи общинският кмет Сърджан Чуткович, цитиран от телевизията на Република Сръбска РТРС.

Автомобилният клуб на Босна и Херцеговина (БИХАМК) съобщава за множество пътно-транспортни произшествия по междуградските пътища в страната.

Според прогнозата на Федералния хидрометеорологичен институт се очаква утре времето да продължи да е облачно с постепенно намаляване на облачността следобед или през нощта. В понеделник се очаква слънчево време с постепенно заоблачаване през деня.

Източник: Специален пратеник на БТА Симона-Алекс Михалева    
